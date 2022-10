Veja passo a passo e quanto custa retirar a CNH na Bahia

Foto: Reprodução

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um dos documentos mais solicitados entre os jovens. Aqui na Bahia, até junho deste ano, mais de 78 mil condutores deram entrada para retirar a 1ª habilitação – mais da metade do valor total de 2021, que contabilizou 111 mil novas CNH’s.

Mas, você sabe como retirar a carteira? Sabe quanto custa e qual o passo a passo para aprender a dirigir? Sabe os processos envolvidos e o tempo de espera para ter o documento em mãos? Pensando nisso, o iBahia construiu um guia para que você encontre todas essas informações em um só lugar. Confira:

A primeira coisa que você precisa fazer, é entrar no site do SAC Digital e realizar o agendamento para compra do laudo. O laudo custa R$ 237,36 e é com esse título que o processo seletivo inicia.

No dia agendado, você vai até o Sac com os documentos solicitados e se registra, pegando o documento. É importante ressaltar que você precisa guardar o laudo com muito apreço. Ele possui a numeração da sua futura CNH e é impresindível a apresentação deste documento durante o processo inteiro.

Com isso, você vai realizar o agendamento do exame clínico e psicológico. Ambos custam R$ 298,00 e normalmente o pagamento é feito em dinheiro. Fique atento e solicite todas as informações com a clínica credenciada. Mas como vou encontrar a clínica? Após a retirada do laudo, o próprio Detran encontra um espaço mais próximo de sua residência. É só ligar e marcar. O nome da clínica vem impresso no laudo.

O quarto passo é a autoescola. O ideal é que ela seja perto de sua casa porque o processo de retirada da CNH é longo. Com todos os documentos em mãos, você se matricula e dá início as aulas téoricas. Sim, nesse momento, nada de prática. Você irá aprender toda a legislação e detalhes em torno da condução e mecânica do veículo e, ao final, será submetido a um simulado. O valor do simulado já está incluso no valor total da autoescola, tá?! Fique ligado!

Ainda na autoescola e após a aprovação do simulado, você receberá sua 1ª autorização para dirigir. O documento se chama LADV – Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. O papel é emitido pelo Detran em nome do candidato e deve ser portado obrigatoriamente durante todas as aulas práticas na autoescola. Além disso, a LADV é obrigatória quando o candidato for realizar o Exame Prático de Direção Veicular, devendo ser apresentada juntamente com um documento de identificação oficial e original. Com a LADV, você vai agendar suas aulas práticas e começar a aprendizagem dirigindo o carro até completar as horas solicitadas pelo órgãos de trânsito.

O processo da autoescola chega ao fim com a aprovação do exame prático. Nele, um instrutor do Detran vai te acompanhar dentro do veículo, durante um percurso específico, e fará a avaliação. Se você perder na prova, tenha calma. Você ainda terá mais uma chance para praticar o exame 15 dias após a primeira tentativa. O instrutor do detran vai analisar a baliza (modelo de estacionamento), a meia embreagem (veículo sobre a ladeira) e o circuito (como você dirige na rua).

Sendo aprovado, você vai até o Detran/SAC para pegar sua CNH provisória. Você permanecerá com o documento por 1 ano e não pode cometer infrações graves. Após o período, finalmente, você pega sua CNH definitiva.

Mas, quanto custa a autoescola? Para retirar a CNH tipo A (motos e motonetas) o valor da escola pode variar entre R$ 1.664,00 e R$ 1.748. Já para a categoria B (carros) o valor fica entre R$ 2.030 a R$ 2.110. Esses valores são fixados pelo Detran-BA e mudam a depender de cada estado. Os métodos de pagamento variam de acordo com cada estabelecimento.

Este processo leva quanto tempo?? O tempo médio para retirar a carteira varia entre 90 e 180 dias.

Nova CNH

Seguindo a resolução 886 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) passou a imprimir os novos modelos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a partir de 1 de junho. Para quem já possui habilitação, não haverá necessidade de reemissão do documento que será disponibilizado ao cidadão sem custo extra.

A troca do documento não é obrigatória e será feita de forma gradual para novas habilitações ou na emissão da segunda via do documento. O novo modelo conta com mais segurança, sistema avançado contra falsificações, permitirá a inclusão do nome social e da filiação afetiva do condutor, além de contar com informações em inglês, espanhol e português.

Com a utilização do QR code, o documento poderá ser expedido nos formatos físico, digital ou ambos. Vale ressaltar que para inclusão do nome social do condutor, é indispensável a apresentação da certidão de nascimento original e o RG atualizado.

