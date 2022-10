Veja primeiro teaser de Fátima Bernardes no ‘The Voice Brasil’

Foto: Reprodução / Instagram

A TV Globo publicou nas redes sociais o primeiro vídeo de Fátima Bernardes como apresentadora do ‘The Voice Brasil’. Nas imagens, divulgadas nesta terça-feira (11), a jornalista aparece belíssima com um look all black enquanto a plateia ovaciona seu nome: “Oh Fátima, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver”. Veja o vídeo abaixo:

“Estou muito animada e ansiosa pelo início dessa minha primeira temporada no ‘The Voice Brasil’. Um programa que já mora no coração dos brasileiros”, disse Fátima recentemente em entrevista ao GSHOW. Ela ficou 13 anos à frente do Jornal Nacional e outros 10 anos no Encontro.

Com início previsto para o dia 15 de novembro, a nova temporada do reality chega repleta de novidades. Gaby Amarantos, IZA, Lulu Santos e Michel Teló são os técnicos da nova edição. Thais Fersoza é quem vai cobrir os bastidores do reality show.

Leia mais sobre TV no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.