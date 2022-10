veja programação dos cemitérios de Salvador

Foto: Divulgação

Cemitérios municipais

Os cemitérios municipais de Pirajá, Plataforma, Periperi, Paripe, Brotas, Itapuã, Ilha de Maré, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha Ponta de Nossa Senhora e Paramana (Ilha dos Frades) estarão abertos para visitação dos familiares e amigos dos entes que já partiram. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), as unidades estarão abertas das 8h às 17h.

Sepultamento e cremação – Para acesso aos serviços de sepultamento ou cremação, a família deve entrar em contato com a Central Sepultamento, através dos telefones para agendamento (71) 3202-4951, 3202-4952, 3202-4953 ou 3202-4954. O atendimento é das 8h às 16h, de segunda a domingo.

Cemitério Bosque da Paz

Com a intenção de homenagear a memória de familiares e entes queridos, o Cemitério Bosque da Paz estará de portas abertas a partir das 7h, com missas, louvor, música e apresentações durante todo o dia. Com o tema ‘Amor por onde flor’, a agenda deste ano iniciará com uma missa às 8h, realizada pelo veterano e já conhecido pelos fiéis, o Bispo Auxiliar Dom Dorival.

Estreando na programação, o Coral Ecumênico da Bahia fará uma apresentação especial e aberta ao público, a partir das 10h. O grupo é composto por 58 coralistas. Também como novidade, o espaço reservou um momento para revoada de balões, reverência que tem como objetivo homenagear os falecidos por COVID e que não tiveram a oportunidade de receber o último adeus daqueles que amam.

A partir das 13h, a programação segue com uma Partilha de Acolhimento com o grupo Consolador da Igreja Universal.

Ordem Terceira de São Francisco

O funcionamento das unidades será das 07h às 17h00. A única celebração prevista será às 09h e será presidida por Padre João.

Quintas dos Lázaros

O funcionamento das unidades será das 08h às 17h. Há quatro celebrações previstas para o dia 2 de novembro. Elas acontecerão às 08h,10h,14h e 16h

Ordem 1ª

O funcionamento das unidades será das 08h às 16h. A única celebração prevista será às 10h e será presidida por um padre franciscano.

Foto: Divulgação

Cemitério Jardim da Saudade

Missas, apresentações musicais e boas memórias vão marcar as homenagens no Cemitério Parque Jardim da Saudade, em Brotas. A programação especial, que tem como objetivo reunir familiares e amigos dos entes queridos, acontecerá durante todo o dia com transmissão ao vivo pelo site. A primeira missa, com o Padre Edson Ferreira Menezes da Sociedade Joseleitos de Cristo (SJC), será às 8h no crematório, acompanhada de apresentação do Quarteto de Cordas Caribé e Joyce França.

O Bispo Dom Marco Eugênio vai celebrar a missa campal, às 10h, e dará a benção final da manhã. Em seguida, às 11h, haverá a apresentação da orquestra do Neojibá com participação do coral, do cantor André Caldeira e do arranjador Jamberê.

Na entrada do cemitério parque e no crematório, visitantes vão receber cartões em papel-sementes de margarida, que serão plantados no Jardim das Boas Memorias. A inauguração do jardim, no crematório, será às 16h30, sob chuva de pétalas, depois da missa campal da tarde, às 15h, com o Padre Luiz Carlos Fagundes Araújo e da apresentação do Quarteto de Cordas Caribé e Joyce França.

Cemitério Campo Santo

Em preparação ao Dia de Finados, a Pastoral da Esperança e Consolação realiza a Semana de Oração pelos Falecidos, no Cemitério Campo Santo (Federação). Até o dia 2 de novembro, quem visitar o local poderá participar de Missas, celebrações da Palavra e momentos de oração. É importante ressaltar que os fiéis que desejarem agendar a intenção na Santa Missa do dia 2 de novembro, devem fazê-lo até 31 de outubro, na Capela do Cemitério, das 8h às 12h ou das 14h às 16h. Confira abaixo a programação da Semana de Oração pelos Falecidos 2022:

27 de outubro

7h30 – Santa Missa, seguida da recitação do Ofício das Almas, presidida pelo cônego Lázaro Muniz.

28 de outubro

7h30 – Oração da “Família Campo Santo” (Encontro espiritual entre a comunidade, a direção, os funcionários e prestadores de serviço do Cemitério Campo Santo.

29 de outubro

8h30 – Santa Missa em memória das crianças falecidas, especialmente aquelas que foram vítimas de violências, presidida pelo cônego José Carlos Santos Silva; 15h30 – Santa Missa em memória dos jovens falecidos, especialmente daqueles que foram assassinados, presidida pelo padre Guttemberg Edson Souza Filho.

30 de outubro

9h – Santa Missa em memória das pessoas que foram sepultadas no Cemitério Campo Santo entre os dias 23 e 29 de outubro, presidida pelo padre Adeílson Borges Alves.

31 de outubro

7h30 – Recitação do Ofício das Santas Almas.

01 de novembro

7h30 – Santa Missa, seguida da recitação do Ofício das Almas, presidida pelo cônego Lázaro Muniz.

Dia de Finados (2 de novembro)

7h – Santa Missa pelos falecidos, presidida pelo padre Thiago José Rocha;

9h – Santa Missa pelos falecidos, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho;

10h30 – Oração Inter-religiosa, com a presença de lideranças de diversas religiões, que partilharão os saberes sobre “Vida e Morte”;

12h30 – Santa Missa pelos falecidos, presidida pelo padre Marcos Augusto Brito Mendes, SJ;

14h – Santa Missa pelos falecidos, presidida pelo cônego Lázaro Muniz;

15h30 – Santa Missa pelos falecidos, presidida pelo bispo auxiliar, Dom Dorival Barreto.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.