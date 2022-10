Veja qual a melhor opção de jogo de talher: inox, prata ou bambu

Foto: Divulgação Le Biscuit

Vai servir aquele jantar maravilhoso para a família e/ou amigos e não sabe qual jogo de talher escolher? Veja qual é o melhor material para o jogo de talher: inox, prata ou bambu! Os tipos mais comuns de jogos de talher ou faqueiros são confeccionados em aço inoxidável, mas também há produtos feitos à base de prata, bambu e silicone.

Uma dica importante: ainda que a aparência seja algo muito importante nesta escolha do jogo de talher, é preciso levar em consideração a qualidade do produto. O investimento deve valer a pena e ser direcionado para as peças que apresentam maior durabilidade e harmonia com o estilo do ambiente.

Jogo de talher de prata X aço inoxidável

Tanto o jogo de talher de prata quanto o de aço inoxidável são opções com excelente durabilidade, mas que exigem cuidados específicos na lavagem e atenção especial à qualidade das peças na compra dos fornecedores.

Se pretende usar numa ocasião mais formal, o jogo de talher de prata é mais indicado. Agora se você for usar na sua residência ou num restaurante, os jogos de talheres em aço inox são mais indicados.

Jogo de talher de bambu

O Jogo de talher de bambu é uma opção muito usual entre as pessoas com um perfil mais sustentável. Além disso, funciona maravilhosamente bem como item de decoração de mesa. Então, se você quer preparar aquela mesa posta rústica, bonita e diferente a ponto de surpreender os convidados, tá aí uma escolha assertiva.

Alertamos apenas para alguns cuidados se você optar por esta opção. Talheres desse material não podem ser colocados no micro-ondas, nunca devem ser deixados de molho e para secar bem, deve estar num local arejado. Há também opções de faqueiro com cabo de bambu e estrutura em aço inox, unindo a sustentabilidade do material natural com a resistência do metal.

