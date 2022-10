veja quando os pagamentos serão retomados

O Governo Federal concluiu oficialmente nesta terça-feira (25) os pagamentos do Auxílio Brasil. Mais de 21 milhões de pessoas receberam o benefício social. Agora, todos os usuários querem saber quando o projeto vai ser oficialmente retomado. Oficialmente, o Ministério da Cidadania já anunciou uma data para a retomada das liberações.

Segundo o calendário, o Auxílio Brasil vai voltar no dia 17 de novembro. Contudo, é importante lembrar que as datas das liberações poderão passar por mudanças. Em entrevistas recentes, o Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, disse que a tendência natural é antecipar as datas das liberações não apenas do mês de novembro, como também de dezembro.

Seja como for, é importante lembrar que oficialmente, a alteração ainda não foi confirmada e nem publicada no Diário Oficial da União (DOU). Deste modo, até aqui segue valendo a ideia de que os pagamentos serão retomados no dia 17 de novembro. Qualquer mudança neste sentido, será informada com antecedência pelo Ministério da Cidadania.

Os pagamentos de outubro do vale-gás nacional também foram concluídos nesta última terça-feira (25). Não há previsão de retorno das liberações deste programa para o mês de novembro. Como se trata de um benefício de caráter bimestral, os próximos repasses estão programados para acontecer apenas no mês de dezembro.

O Pix Caminhoneiro e o auxílio-taxista ainda devem contar com mais dois pagamentos cada. Um deles em novembro e o outro em dezembro. As liberações dois dois programas voltam exatamente no próximo dia 19 de novembro. Em ambos os casos, serão mantidos os repasses de R$ 1 mil por cidadão.

Auxílios em 2023

Para este ano de 2022, o cenário para os auxílio sociais do Governo Federal já estão oficialmente definidos. Agora, a preocupação gira em torno do futuro dos benefícios para 2023.

No caso do Auxílio Brasil, por exemplo, os pagamentos já estão confirmados, mas o valor ainda não está definido. Oficialmente as liberações de R$ 600 só estão confirmadas até o final deste ano. Os dois candidatos que disputam a eleição garantem que conseguirão manter o saldo atual também e 2023.

No caso do vale-gás nacional, os pagamentos estão oficialmente confirmados ao menos por mais quatro anos. De todo modo, o saldo atual, que gira em torno dos R$ 100 por família, deve cair para a casa dos R$ 50. Ao contrário do Auxílio Brasil, os dois principais candidatos não estão prometendo manter o valor turbinado do vale-gás para 2023.

Os programas Pix Caminhoneiro e auxílio-taxista não devem seguir sendo pagos no próximo ano. Membros do Ministério do Trabalho e da Previdência chegaram a sinalizar que poderiam trabalhar para manter os dois projetos em 2023, mas a ideia não teria sido bem recebida pelos membros do Ministério da Economia.

Eleições

O fato é que o futuro dos auxílios sociais no próximo ano vai depender diretamente do resultado das eleições do próximo domingo (30). É fato que os dois candidatos estão fazendo promessas para a área, mas também é fato que não há uma explicação concreta sobre como estas promessas serão cumpridas.

Mesmo porque as mudanças não dependem apenas do presidente que for eleito (ou reeleito) no início da próxima semana. Esta é uma decisão que também caberá ao novo Congresso Nacional.