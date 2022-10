Veja quando sai o novo concurso do Banco do Brasil para Escriturário

Separamos algumas informações a respeito de quando sai o novo concurso do Banco do Brasil para Escriturário.

Um dos maiores concursos do país acabou de anunciar que está planejando lançar um novo edital contemplando a carreira de Escriturário.

Um novo concurso será lançado em 2023 para quem deseja entrar na profissão que é a porta de entrada do Banco do Brasil. Aliás, este é um novo edital, destinado para quem tem o nível médio de escolaridade. As propostas de salários vão até R$4.508,00.

Então, veja mais sobre o que o Banco do Brasil está planejando para esse novo concurso.

Novo concurso do Banco do Brasil

Recentemente o Banco do Brasil anunciou o planejamento de um novo concurso para o próximo ano.

Sendo assim, quem tem interesse em ingressar em um concurso da área bancária já é importante se preparar e começar os estudos o mais rápido possível. Afinal de contas, é um concurso muito concorrido.

Tanto que no seu último edital do ano de 2021, o Banco do Brasil quebrou o recorde, se tornando o maior concurso do país. O número foi tão alto que chegou a alcançar cerca de um milhão e meio de candidatos.

Aliás, é um concurso de nível médio que aplica somente uma prova objetiva e uma redação. Vale dizer que o concurso de 2021 ainda continua válido. Todavia, como a empresa já chamou todos os candidatos, até mesmo aqueles que eram do cadastro reserva, eles precisarão de novas pessoas qualificadas para trabalharem no Banco do Brasil.

A prova do concurso do Banco do Brasil

O Concurso do Banco do Brasil aplica apenas uma prova objetiva e uma redação, sem muitas etapas. Aliás, no conteúdo da prova objetiva, terão perguntas de conhecimento geral e específico. Na modalidade geral normalmente exige mais estudos na área da:

Língua portuguesa;

Língua inglesa;

Matemática;

E a atualidade do mercado financeiro.

Enquanto, no conhecimento específico são duas áreas de estudos: o do escriturário generalista e o da área de TI.

Para o generalista, os estudos são mais focados em:

Matemática financeira;

Conhecimentos bancários;

Conhecimento de informática;

E noções de vendas e negociações.

Enquanto, o da área de TI, os assuntos mais abordados são:

Probabilidade;

Estatísticas;

Conhecimentos bancários;

Tecnologia da informação.

Então, se você deseja se tornar um novo aprovado do Banco do Brasil, não perca tempo. Já inicie seus estudos e se prepare para realizar as provas. Pois, o novo concurso está em processo de preparação e um novo edital pode surgir em 2023.

Por que me tornar Escriturário do Banco do Brasil?

Os benefícios de fazer parte da empresa do Banco do Brasil são várias. Aqui, citaremos algumas delas para você:

Salário: O valor do salário inicial do Banco do Brasil é de R$3.022,27. Além disso, tem como benefícios pagar R$831,00 de refeição e uma cesta alimentação no valor de R$654,87 reais por mês;

Planos de saúde: O plano de saúde Cassi é um benefício do Banco do Brasil. Oferece atendimentos a seus funcionários e até mesmo de seus parentes de até 4° grau;

Plano odontológico: O Banco do Brasil também possui este benefício. Válido tanto para seus funcionários quanto para os seus dependentes;

Auxílio creche: para auxiliar nos gastos com creche, babá e a escola, ele é concedido até os 6 anos da criança;

Auxílio ao filho com deficiência: Os funcionários que se encaixam neste requisito, têm direito a receber o benefício “auxílio ao filho com deficiência” no valor de 510,00 reais.

Previdência privada com participação do banco: Um investimento de longo prazo que garante uma renda após um tempo de colaboração.

Quais serão os cargos?

Como dito ao longo do artigo, a vaga é para escriturário. Serão dois cargos: o generalista, tem o intuito de atender o público. Enquanto, o outro se destina a área da tecnologia de informação.

Até o momento, o concurso está em aguardo devido ao resultado das eleições. Uma vez que, se acontecer a troca de presidente, pode haver também a mudança no presidente do Banco do Brasil.

Agora que você já está atualizado sobre todas as informações do maior concurso do País e dos assuntos mais abordados nas provas, não perca seu tempo. Sendo assim, já inicie seus estudos para garantir sua aprovação.

Assim, quem sabe, tornar-se o mais novo funcionário da empresa do Banco do Brasil e garanta um futuro incrível para você.