veja quem recebe benefício nesta quarta, 19

O Governo Federal segue nesta quarta-feira (19) com os pagamentos do Auxílio Brasil. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 6. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

O usuário pode movimentar o saldo sem precisar sair de casa, através do sistema do aplicativo do Caixa Tem. A aplicação é gratuita e está disponível para download. Através do app, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar uma espécie de código para saque.

O cidadão também pode movimentar o dinheiro do benefício através dos cartões do programa. Conforme informações do Ministério da Cidadania, mais de 7 milhões de novos dispositivos já foram entregues, ou ainda estão em processo de entrega. Quem não tem o novo, pode usar o cartão do antigo Bolsa Família.

Não é necessário correr para movimentar o dinheiro do benefício no mesmo dia do pagamento. Segundo as informações oficiais, todos os usuários possuem um prazo de 120 dias para realizar algum tipo de movimentação. São quatro meses para que o indivíduo realize alguma ação com a quantia para mostrar ao Governo que ele realmente precisa do saldo.

Para outubro, segue valendo a ideia de que todos os usuários precisam receber, no mínimo, R$ 600 por família. Trata-se de uma regra válida desde o último mês de agosto. Caso o cidadão receba menos do que este patamar, é necessário entrar em contato com a Caixa Econômica Federal para entender o que aconteceu.

Calendário

Inicialmente, o plano do Ministério da Cidadania era iniciar os pagamentos do Auxílio Brasil no dia 18 de outubro. Contudo, a pasta optou por antecipar o calendário para o dia 11. Veja abaixo as datas atualizadas:

11 de outubro: Usuários com NIS final 1

13 de outubro: Usuários com NIS final 2

14 de outubro: Usuários com NIS final 3

17 de outubro: Usuários com NIS final 4

18 de outubro: Usuários com NIS final 5

19 de outubro: Usuários com NIS final 6

20 de outubro: Usuários com NIS final 7

21 de outubro: Usuários com NIS final 8

24 de outubro: Usuários com NIS final 9

25 de outubro: Usuários com NIS final 0

Note que, embora o calendário tenha sido atualizado, o fato é que as regras gerais de pagamento não mudam. O cidadão ainda precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando é que o dinheiro entrará na conta.

Outros auxílios

Nesta semana, o Governo realiza não apenas os pagamentos do Auxílio Brasil. Há também os repasses do vale-gás nacional, programa que utiliza o mesmo calendário e as mesmas regras de liberações.

O Governo também retomou oficialmente os pagamentos do Pix Caminhoneiro e do auxílio-taxista. Segundo as informações do Ministério do Trabalho e da Previdência, todos os grupos receberam os saldos de uma vez nesta terça-feira (18). O calendário foi antecipado em alguns dias para atender mais de 600 mil pessoas já nesta semana.

Só no Pix Caminhoneiro, a expectativa do Governo Federal é atender mais de 360 mil motoristas de caminhão. No caso do auxílio-taxista, a expectativa do Ministério do Trabalho é atender pouco mais de 297 mil pessoas.