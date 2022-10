veja quem recebe benefício nesta sexta, 21

Nesta sexta-feira (21), o Governo Federal segue com os pagamentos do seu Auxílio Brasil. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 8. O dinheiro está na conta desde as primeiras horas desta manhã. Cada usuário tem um prazo de 120 dias para realizar a movimentação do saldo.

A rodada de outubro é a terceira do Auxílio Brasil com o valor de R$ 600 por família. Originalmente, o programa paga um patamar mínimo de R$ 400, mas com a aprovação da chamada PEC dos Benefícios pelo Congresso Nacional em julho, o saldo foi elevado em mais R$ 200. A mudança é válida oficialmente até o final deste ano.

Em outubro, os pagamentos do Auxílio Brasil começaram no último dia 11. Neste mês, os valores já foram repassados para os cidadãos com Número de Inscrição Social (NIS) finais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A expectativa é de que todos os usuários possam receber o benefício até o próximo dia 25, ou seja, até pouco antes do segundo turno das eleições presidenciais.

Dados do Ministério da Cidadania apontam que mais de 21 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do benefício neste mês de outubro. Trata-se de um recorde na jovem história do projeto. Estima-se que em um intervalo de um mês, mais de 450 mil famílias entraram no programa social.

Caso o cidadão tenha alguma dúvida específica sobre a sua conta, não é necessário ir diretamente para uma sede de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Em muitos casos, é possível encontrar soluções de maneira remota através de aplicativos como o oficial do Auxílio Brasil e até mesmo do Caixa Tem.

Calendário

Como dito, os pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de outubro começaram no dia 11. Inicialmente, o plano era pagar o saldo a partir do dia 18, mas o Ministério da Cidadania decidiu antecipar as liberações.

Veja abaixo como ficou o calendário

11 de outubro: Usuários com NIS final 1

13 de outubro: Usuários com NIS final 2

14 de outubro: Usuários com NIS final 3

17 de outubro: Usuários com NIS final 4

18 de outubro: Usuários com NIS final 5

19 de outubro: Usuários com NIS final 6

20 de outubro: Usuários com NIS final 7

21 de outubro: Usuários com NIS final 8

24 de outubro: Usuários com NIS final 9

25 de outubro: Usuários com NIS final 0

Apesar das mudanças, segue valendo a regra de que todos os usuários precisam receber o Auxílio Brasil na data indicada pelo final do Número de Identificação Social (NIS).

Movimentação do Auxílio Brasil

Para movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil, o cidadão pode usar o app do Caixa Tem. Através da aplicação é possível pagar contas, transferir saldos e até mesmo usar o sistema de débito pra realizar algumas compras.

O cidadão também pode usar o Caixa Tem para gerar uma espécie de código para saque. Com a numeração, o indivíduo pode sacar a quantia em caixas eletrônicos, casas lotéricas e também em correspondentes Caixa Aqui.

Também é possível movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil através dos cartões do programa social. Mais de 7 milhões de dispositivos estão sendo entregues para os usuários do benefício.