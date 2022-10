Veja resumo de ‘Mar do Sertão’ entre 24 e 29 de outubro

Foto: Reprodução/TV Globo

Segunda-feira, 24 de outubro

José se emociona ao falar com Adamastor. Deodora instrui Tertulinho sobre o que fazer com Adamastor. Maruan e Labibe inventam uma desculpa para Latifa, que fica desconfiada. José garante a Candoca que não quer se vingar de quem tentou matá-lo no hospital. Laura demite Timbó. Candoca questiona o Coronel sobre os agrotóxicos utilizados em suas lavouras. Lorena incentiva Joel a se declarar para Anita. Adamastor ajuda Timbó. Tertulinho expulsa Candoca da fazenda.

Terça-feira, 25 de outubro

Tertulinho discute com Candoca, que deixa a fazenda irritada. Candoca se preocupa com o que Tertulinho pode fazer contra ela por causa de Manduca. Tomás comenta com José que Deodora abriu uma conta em nome de Ismênia no banco. Ismênia ouve Deodora ameaçar Candoca e fica apreensiva. Timbó convence Quintilha a deixar Adamastor ficar na pousada. Tertulinho pede a guarda de Manduca, e Candoca fica tensa. Timbó engana Padre Zezo para dar um golpe em Quintilha. Candoca revela a José que Tertulinho registrou Manduca.

Quarta-feira, 26 de outubro

José discute com Candoca. Tertulinho vê Adamastor no bar de Janjão e vai embora apressado. Quintilha negocia com Zahym a suposta relíquia que comprou de Timbó. Lorena filma Joel e Anita se beijando. Tertulinho paga para Vanclei espionar Adamastor. Xaviera obriga Timbó a doar para a igreja o dinheiro que recebeu de Quintilha. A pastora Dagmar alerta Padre Zezo sobre a exploração que Zahym faz em sua loja com a suposta relíquia. Sabá Bodó é libertado, e o Coronel o procura. Vanclei questiona Adamastor sobre Tertulinho. Candoca estranha o comportamento de José. Adamastor reconhece a voz de Tertulinho.

Quinta-feira, 27 de outubro

Adamastor se apresenta para Tertulinho, que tenta disfarçar. José garante a Candoca que não quer se vingar de Tertulinho. Coronel propõe uma união a Sabá Bodó contra José e Candoca. Labibe invade o quarto de Maruan, e os dois se beijam. Adamastor decide ir embora de Canta Pedra e Vanclei se prontifica a levá-lo à rodoviária. Vanclei tenta descobrir com Xaviera o mistério que envolve Adamastor, José e Tertulinho. Jessilaine declara seu apoio ao projeto da construção do hospital. José oferece dinheiro para Tertulinho se afastar de Candoca e Manduca.

Sexta-feira, 28 de outubro

Tertulinho se enfurece com José. Candoca desconfia quando Jessilaine afirma querer construir o hospital. Vanclei pressiona Xaviera. Tomás e Rosinha se beijam. Deodora e Tertulinho descobrem que Maruan é um príncipe e é sócio de José. Latifa diz a Maruan que ele não se casará com Labibe. Timbó vende água benzida por Padre Zezo na frente da loja de Zahym. Tertulinho afirma a Deodora que descobrirá por que Maruan e José estão mentindo para a cidade. José pede para Laura marcar uma reunião com Jessilaine. Vanclei sonda Mirinho sobre os segredos de Tertulinho. Sabá Bodó fala para José que contará o que sabe sobre o envenenamento das terras do sertão.

Sábado, 29 de outubro

Sabá Bodó culpa o Coronel pelo envenenamento das terras, e José desconfia. Jessilaine tenta convencer Candoca de que não quer se promover com a construção do hospital. Mirinho encontra Adamastor em sua casa e pede a Tereza para escondê-lo. Maruan não conta a verdade para Tertulinho. A Pastora Dagmar conversa com Padre Zezo e fica nervosa quando Lorena se aproxima deles. Maruan decide revelar a verdade para Labibe. Sabá Bodó entra na sala de Jessilaine assim que Candoca vai embora, e congratula a filha por sua atuação. Os resultados das amostras revelam altos níveis de agrotóxicos nas terras, e José comenta com Candoca que Sabá Bodó afirmou que a culpa é do Coronel Tertúlio.

