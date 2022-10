Vem, final de semana: aprenda a fazer churrasco

Foto: Reprodução Canva

Se você já estar pensando no final de semana e ama estar com os amigos e a família, está no lugar certo. Quem aí não ama um churrasco, hein? Muitos pensam que é complicado de fazer, mas não é. Confira abaixo o que você vai precisar e o modo de preparo:

Ingredientes:

· Um bom pedaço de carne bovina, que pode ser costela, picanha ou a sua carne de preferência

· Sal grosso à vontade

· Um ou vários espetos (conforme a fome ou os trocos do vivente)

· Fogo de lenha, de gás, carvão

Modo de preparo:

1. Espetar de pedaço a pedaço no espeto, passar o sal e colocar no fogo. Mais ou menos a uma distancia de 25 cm.

2. Se houver pressa ou muita fome, come-se somente chamuscada, meio a meio, correndo sangue (como eu gosto). Mas se não houver pressa e, tiver gente de muita frescura, assa-se até ficar esturicada.

Simples e prático. Agora, para o seu churrasco com a sua turma ficar ainda melhor, não pode faltar música. Então, já separa os hits e arrase na festa com uma boa caixa de som Amvox. Sabe aonde você pode adquirir uma? Na Le Biscuit! E lá você encontra ótimas opções de descontos para a sua casa.

Leia mais sobre Dicas da Le no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.

Leia mais sobre Dicas da Le no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.