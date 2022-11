Venda de veículos e transferências passam a ser realizadas online pelo Detran; entenda

Foto: Detran MT

A partir desta terça-feira (1°), os baianos passam a contar com um sistema que promete agilizar o processo de venda e transferência de veículos, além de torná-lo mais seguro.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran), vai aderir à venda online por meio do aplicativo da carteira digital de trânsito, implementado pelo Governo Federal.

O diretor de veículos do Detran, Lucas Machado, explica como funciona a ferramenta.

“O “Venda Digital” desenvolvido pelo Sienatran pelo CDT, Carteira Nacional de Trânsito, as pessoas que já são usuários do CDT, já estão logados e já estão cadastradas no CDT podem fazer a emissão hoje. A emissão do ATPVA é através da CDT, eliminando emissão de papel e reconhecimento de firma. Então, aquela parte chata de você ter que ir em um cartório reconhecer firma do comprador, do vendedor, hoje pode ser feito digitalmente através da carteira digital. Aí o comprador faz a vistoria e vem logo só para confirmar a transferência do veículo”, explica.

De acordo com ele, uma das vantagens do sistema é a facilitação do processo de venda de veículos.

“As vantagens mais substanciais é o tempo, né? Que não deixa de ser também… o tempo é dinheiro, né? As pessoas podem fazer isso através do celular, né? Então você não precisa se deslocar, você não vai precisar ter o custo de cartório… apesar de ser um custo baixo, mas você tem um tempo de deslocamento de cartório. Enfim, então é tempo e agilidade, basicamente é tempo e agilidade que no final também é uma economia de recurso, né?”, destaca.

O diretor do Detran ressalta, no entanto, que para ter acesso à venda online de veículos. O proprietário precisa de um tipo de específico de cadastro na plataforma gov.br, do Governo Federal.

“Depende se você é usuário ouro, que é basicamente você ter feito um reconhecimento facial. Eles nivelam em três opções: ouro, prata ou bronze. O reconhecimento facial, eles nivelam em três opções, ouro, prata ou bronze. A diferença é que você fez o reconhecimento facial, você é ativado para um nível ouro, então, se você faz um cadastro simples, fica no bronze. Se você vai adicionando informações do seu cadastro, você vai até o nível ouro, o nível que permite fazer maiores serviços dentro da CDT”, conta.

O aplicativo da carteira digital de trânsito pode ser baixado nas lojas dos sistemas android IOS, para celulares e tablets.

