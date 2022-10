Venezuelanos seguem em sítio quase 1 mês após chegada na BA

Foto: Reprodução/TV Bahia

Os 32 venezuelanos que dormiram na rodoviária de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia, após buscar refúgio no estado, seguem morando no sítio para onde foram levados pela prefeitura nesta quinta-feira (13), quase um mês depois.

De acordo com informações apuradas pela TV Subaé, o imóvel foi alugado pela administração municipal, que também tem auxiliado na alimentação e adaptação dos imigrantes, incluindo a atualização vacinal.

Além disso, conforme o levantamento, os venezuelanos também receberam propostas de emprego de fazendeiros na região. No entanto, apesar das oportunidades, a prefeitura pretende capacitar os imigrantes antes que eles exerçam qualquer atividade na região.

O grupo chegou na cidade no dia 22 de setembro, depois de fugir da Venezuela. Antes, os refugiados passaram por diversos municípios baianos e de outros estados.

Os venezuelanos pertencem a uma tribo indígena de dialeto próprio e apenas alguns integrantes falam espanhol, por isso, há uma dificuldade na comunicação com a prefeitura.

