Verisure abre vagas de emprego pelo Brasil

A Verisure é uma companhia que protege o que mais importa para as famílias e pequenas empresas. Há mais de 30 anos no mercado, a empresa está com oportunidades de emprego abertas pelo país. Confira.

Verisure abre vagas de emprego no Brasil

A Verisure acredita que as pessoas têm o direito de se sentir protegidas. Nesse sentido, a companhia é líder nessas soluções.

Hoje, a empresa possui mais de 4 milhões de clientes que acreditam em suas soluções, e parte disso é em razão do trabalho árduo dos colaboradores.

Para continuar trabalhando com qualidade, a contratante está com novas oportunidades de emprego. Confira os cargos e localidades:

Representante de Comércio – Curitiba / PR;

Vendedor Externo – Sorocaba / SP;

Vendedor Externo – Ribeirão Preto / SP;

Vendedor Externo – Campinas / SP;

Representante de Comércio – Brasília / DF;

Representante de Comércio Externo – São Paulo;

Analista de Costumer – São Paulo;

Consultor de Vendas Externo – Brasília / DF;

Analista de DHO – São Paulo / SP;

Especialista em Remuneração e Projetos – São Paulo;

Analista Business Intelligence – Brasil.

Como se candidatar

A Verisure é líder em soluções de segurança monitorada. Hoje a companhia marca presença na Europa e na América Latina.

Com mais de 4 milhões de clientes satisfeitos, a empresa oferece ótimos serviços e produtos graças aos seus colaboradores.

Para continuar sendo líder no segmento de segurança, a contratante está com novas oportunidades de trabalho no Brasil.

Os cargos são para representante, vendedor, analista, especialista e consultor. Quer participar do processo seletivo? Acesse a plataforma Vagas e envie seu currículo.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e tenha em primeira mão as notícias mais recentes sobre as oportunidades disponíveis em grandes empresas do país.