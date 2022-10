Vestibular 2023/1: UFT publica gabarito provisório

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou ontem (24) o gabarito provisório das provas do Vestibular 2023/1, cuja aplicação aconteceu no último domingo, dia 23 de outubro. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas oficiais por meio do site da universidade.

Os interessados poderão realizar a interposição de recursos contra as questões e gabarito provisório da prova de conhecimentos até as 17h do dia 26 de outubro, essa quarta-feira. A interposição deve ser feita online, por meio do site da Copese.

Após a análise dos recursos, a UFT deve liberar os gabaritos definitivos a partir das 17h do dia 7 de novembro. O resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, será publicado no dia 6 de dezembro.

Como foi o Vestibular?

A UFT aplicou as provas do Vestibular 2023/1 no domingo (23), nas cidades de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

A prova foi composta por uma redação em Língua Portuguesa e por 76 questões objetivas sobre assuntos das disciplinas ministradas no Ensino Médio. Desse modo, a avaliação abarcou conhecimentos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, e a Prova de Redação e de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Oferta de vagas

Ao todo, a UFT está ofertando 948 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação no ano letivo de 2023. A universidade reserva vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Veja detalhes no site de Seleção da UFT.

