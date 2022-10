Vestibular 2023: Centro Universitário Asces-Unita recebe inscrições até 12 de outubro

O Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está com o período de inscrição aberto para o Vestibular 2023. De acordo com o edital, as inscrições para esse processo seletivo serão recebidas até 23h59 do dia 12 de outubro.

Conforme as orientações do edital, as inscrições deverão ser feitas online, por meio do site da instituição. Ainda de acordo com o documento, as inscrições são gratuitas.

Seleção

A seleção e classificação dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas presenciais. O exame será aplicado no dia 16 de outubro (domingo), no período das 9h às 12h (horário oficial para Pernambuco).

Segundo o cronograma, o Centro Universitário deve liberar a consulta ao Cartão de Inscrição (CI), com as informações sobre os locais de prova, a partir das 12h do dia 15 de outubro.

Ainda de acordo com o edital do Vestibular 2023 do Asces-Unita, as provas serão compostas por uma redação e por questões de múltipla escolha sobre os conteúdos do Ensino Médio. Nesse sentido, a avaliação vai abarcar as seguintes disciplinas: Português, Matemática, Biologia, Geografia, História, Física e Química.

Vagas e resultado

O Asces-Unita está ofertando vagas para 19 cursos de graduação, sendo o curso de Psicologia novidade no processo seletivo. As oportunidades ofertadas são para cursos das seguintes áreas:

Ciências Humanas : Administração, Ciências Contábeis, Direito, História, Jornalismo, Pedagogia e Relações Internacionais;

: Administração, Ciências Contábeis, Direito, História, Jornalismo, Pedagogia e Relações Internacionais; Ciências da Saúde : Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,

Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia;

: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia; Ciências Exatas: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e

Engenharia Química.

A publicação do resultado final está prevista para o dia 21 de outubro. Os candidatos classificados deverão realizar as matrículas nos dias 26 e 28 do mesmo mês, com a entrega de todos os documentos necessários para o registro acadêmico.

Veja mais detalhes sobre o Vestibular 2023 no Edital.

