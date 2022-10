Vestibular 2023: Faculdade Albert Einstein encerra período de inscrição amanhã (6)

A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein encerra amanhã, dia 6 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2023. De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever até às 23h59 da próxima quinta-feira.

As inscrições devem ser feitas via internet, por meio do site da Vunesp, Fundação responsável pelo processo seletivo.

Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$220 para o curso de Medicina e de R$150 para os demais cursos. O pagamento da taxa deverá ser feito dentro do prazo indicado no boleto impresso no momento da inscrição.

O Vestibular 2023 da Faculdade Albert Einstein conta com três modalidades. São elas: vestibular tradicional; acesso internacional; e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020 ou 2021. É necessário indicar a modalidade no ato de inscrição.

Vestibular tradicional

As provas do vestibular tradicional serão aplicadas no dia 2 de novembro, das 14h às 19h. Ainda conforme o edital, a avaliação contará com 50 questões objetivas de múltipla escolha, 5 questões dissertativas e com uma prova de uma redação em Língua Portuguesa.

Os locais de prova serão exclusivamente em São Paulo. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar os locais e horários de provas por meio do portal da Vunesp a partir do dia 26 de outubro.

Seleção de Medicina

A avaliação dos candidatos ao curso de Medicina será feita em duas fases. A 1ª fase consiste na aplicação de provas no mesmo dia e horário dos demais cursos ou acesso internacional via IB/ABITUR. Já a 2ª fase contará com Múltiplas Minientrevistas (MME), com avaliação de habilidades socioemocionais.

As MMEs estão marcadas para o dia 22 de janeiro de 2023. De acordo com o edital, a duração máxima das entrevistas será de 70 minutos, em média.

Vagas e resultados

A oferta de vagas da Faculdade contempla os seguintes cursos: Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Engenharia Biomédica, Administração e Odontologia.

A publicação do resultado final do curso de Medicina, com a convocação para a 1ª chamada, está marcada para o dia 3 de fevereiro de 2023. O resultado para os demais cursos está previsto para o dia 16 de dezembro.

Veja mais detalhes no edital.

