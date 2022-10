Vestibular 2023: Fatecs recebem pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) abriram nesta quinta-feira, dia 27 de outubro, o período para pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023. De acordo com o cronograma, as solicitações poderão ser feitas até o dia 4 de novembro.

Os pedidos de isenção e redução da taxa poderão ser feitos via Internet, exclusivamente por meio do site do vestibular.

Podem solicitar a redução de 50% do valor os estudantes que tenham concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública ou que estejam concluindo o último ano na EJA. Além disso, é necessário ser membro de família de baixa renda, com renda bruta mensal máxima que corresponda a dois salários-mínimos per capita.

Têm direito à isenção total da taxa de inscrição estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, em curso superior ou em curso pré-vestibular, e que, cumulativamente, recebem remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos ou estão desempregados.

A divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção e redução de taxa está prevista para o dia 23 de novembro.

Vestibular 2023

De acordo com o calendário das Fatecs, as inscrições para o Vestibular 2023 serão recebidas no período de 7 de novembro a 15 de dezembro deste ano. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Vestibular Fatec.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa. O valor integral da taxa de inscrição do Vestibular 2023 é de R$ 91,00.

A seleção dos inscritos será feita a partir da aplicação de provas. O exame está marcado para o dia 8 de janeiro de 2023 (domingo), com início às 13h.

Acesse o edital de isenção na íntegra para mais informações.

