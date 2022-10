Vestibular 2023: IFPI recebe pedidos de isenção até segunda-feira (31)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) está com o período para envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023 aberto. As solicitações de isenção devem ser feitas no site de Seleção do IFPI.

Os interessados poderão enviar as solicitações de isenção até a próxima segunda-feira, dia 31 de outubro. De acordo com o edital, podem solicitar o benefício estudantes que possam comprovar que têm renda familiar igual ou inferior a R$ 1.818,00 per capta e que tenham cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular com bolsa integral.

Conforme o cronograma do Vestibular 2023, a divulgação do resultado preliminar das solicitações está prevista para o dia 7 de novembro, com recebimento de recursos até o dia 8 seguinte. O resultado final da isenção será publicado em 9 de novembro.

O IFPI também recebe os pedidos de uso do nome social no caso de pessoas transgêneras, transexuais e travestis até a próxima segunda-feira (31).

Vestibular 2023

De acordo com o edital, o período de inscrição do Vestibular 2023 do IFPI será de 10 de novembro a 12 de dezembro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 40,00 (quarenta reais).

A classificação dos inscritos será feita a partir da aplicação das provas. O exame está marcado para o dia 15 de janeiro de 2023. O edital indica ainda que a prova será composta por 60 questões objetivas sobre disciplinas do Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa.

A publicação do resultado final do Vestibular 2023, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023.

Vagas ofertadas

Ao todo, o IFPI está ofertando 2.265 vagas nesta edição do processo seletivo. As vagas são para 58 cursos ministrados nos 17 campi do IFPI. Desse modo, há oportunidades para Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina Central, Teresina Zona Sul, Uruçuí e Valença.

