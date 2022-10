Vestibular 2023: IME divulga locais de prova da 2ª fase

O Instituto Militar de Engenharia (IME) liberou nesta sexta-feira, dia 14 de outubro, a consulta aos locais de prova da 2ª fase do Exame Intelectual referente ao Concurso de Admissão aos Cursos de Formação e Graduação da Ativa e da Reserva para ingresso em 2023.

Portanto, os candidatos aprovados para a 2ª fase já podem consultar onde realizarão as provas por meio do site do IME.

A aplicação das provas acontecerá nas seguintes cidades: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Juiz de Fora (MG), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vila Velha (ES).

De acordo com o edital, as provas da 2ª fase do Exame Intelectual serão aplicadas nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro. A 2ª fase conta uma prova de Redação em Língua Portuguesa e com questões discursivas sobre as disciplinas de Matemática, Física, Química, Inglês e Língua Portuguesa.

Além do EI, o processo seletivo conta também com as seguintes etapas: Inspeção de Saúde (IS), Exame de Aptidão Física (EAF) e Avaliação Psicológica (Avl Psc), Procedimento de Heteroidentificação (PH).

Vagas e resultados

A oferta do IME é de 80 vagas para a Ativa e de 12 vagas para a Reserva para ingresso em 2023. De acordo com o edital, parte das vagas ofertadas estão reservadas para candidatos negros.

De acordo com o edital, o resultado do EI será informado no dia 8 de dezembro. Os aprovados deverão se apresentar no IME no dia 9 de janeiro de 2023 para o exame de IS. Já o EAF está previsto para os dias 9 e 16 de fevereiro.

Acesse o site do IME para mais informações.

