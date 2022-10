Vestibular 2023: UEMS recebe pedidos de isenção até hoje (28)

Após prorrogação, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) encerra nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$100,00.

De acordo com o edital, as solicitações devem ser feitas online, exclusivamente por meio da página do vestibular.

Conforme o edital, podem solicitar o benefício os estudantes de escolas da rede pública de ensino, de acordo com o estabelecido na Lei Estadual nº 2.136, de 14 de agosto de 2000. Os interessados podem conferir os documentos necessários e o passo a passo de solicitação da isenção de taxa de inscrição no item 4 do edital.

Inscrições

As inscrições para o Vestibular 2023 da UEMS estão abertas e serão recebidas até as 23h59 do dia 24 de novembro (horário local). Os interessados devem se inscrever online, por meio do site da FAPEC (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

Além dos dados pessoais, os candidatos devem informar a opção de curso e onde desejam realizar a prova no momento da inscrição. Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 25 de novembro.

Provas

De acordo com o edital, a classificação dos inscritos será feita em uma única etapa, através da aplicação de uma Prova Objetiva e de uma Prova de Redação. As provas serão aplicadas no dia 17 de dezembro de 2022, das 14h às 19h.

Os locais de prova serão em Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Oferta de vagas

A oferta total da UEMS é de 1.322 vagas em diversos cursos de graduação. Há reserva de vagas segundo as Políticas de Ações Afirmativas da UEMS, ou seja, para negros, indígenas e para residentes do MS e também para pessoas com deficiência.

A divulgação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para 30 de janeiro de 2023.

Veja mais informações no edital.

