Vestibular 2023: UFRGS publica Manual do Candidato com orientações para inscrição

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) já publicou o Manual do Candidato com orientações para os interessados em participar do Vestibular 2023. De acordo com o documento, as inscrições serão recebidas no período de 10 de outubro a 10 de novembro.

O documento complementa o edital e especifica os procedimentos de inscrição e de realização das provas do Vestibular 2023. Além disso, o Manual a lista de toda documentação necessária para comprovação das condições acadêmicas e de acesso às vagas de ações afirmativas.

No ato da inscrição, os candidatos deverão informar se desejam concorrer pelo Acesso Universal (ampla concorrência) ou pelas Ações Afirmativas (reserva de vagas por cotas). Os candidatos não isentos deverão imprimir o boleto gerado e efetuar o pagamento da taxa.

Provas

Através do Manual do Candidato, a UFRGS detalha também o programa das provas, que serão compostas por assuntos das seguintes matérias: História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira, Química e Redação.

A aplicação das provas do Vestibular 2023 está marcada para os dias 14 e 15 de janeiro de 2023, sábado e domingo, com a seguinte distribuição:

14 de janeiro : prova de redação e questões de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática.

: prova de redação e questões de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática. 15 de janeiro: prova de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química.

De acordo com a UFRGS, os locais de prova serão nas seguintes cidades: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

Oferta de vagas

A oferta total da UFRGS é de 4.008 vagas para ingresso no ano letivo de 2023. Haverá reserva de vagas segundo a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda, e percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Portanto, só poderão optar pelas Ações Afirmativas no momento da inscrição os estudantes egressos da rede pública. A lista de documentos necessários para comprovação dos critérios está disponível no edital e no Manual.

Resultado

A publicação do resultado, com a Lista dos Classificados (Listão), está prevista para o dia 30 de janeiro de 2023. Os candidatos poderão consultar a relação a partir das 17h, no site da UFRGS.

Acesse o Manual do Candidato para mais detalhes.

