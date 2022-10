Vestibular 2023: UVV aplica provas para candidatos aos demais cursos e 2ª fase para Medicina

A Universidade Vila Velha (UVV) realiza neste domingo, dia 23 de outubro, a aplicação de provas do Vestibular 2023. Para o curso de Medicina, será aplicada a 2ª fase, enquanto para os candidatos aos demais cursos serão aplicadas as provas gerais, em uma única fase.

De acordo com o edital, a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular de Medicina será exclusivamente para os aprovados na etapa anterior. A lista de aprovados já está disponível no site da universidade.

As provas da 2ª fase aplicadas no período da tarde, com início às 14h, exclusivamente no Campus Boa Vista. Os candidatos para essa etapa podem consultar o ensalamento através do site da UVV.

Conforme o edital, as provas da 2ª etapa do Vestibular de Medicina serão constituídas por 7 questões de Biologia (2 discursivas e 5 objetivas), por 7 questões de Química (2 discursivas e 5 objetivas) e por uma Redação em Língua Portuguesa.

Os candidatos aos demais cursos que optaram pela modalidade de seleção com provas presenciais também farão o exame neste domingo (23). A avaliação será composta por uma prova de redação em Língua Portuguesa e também uma prova objetiva sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

A UVV orienta os candidatos a chegarem aos locais de prova com antecedência. Além disso, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para ter acesso aos locais de realização do exame.

1ª fase e vagas

As provas da 1ª fase para os candidatos ao curso de Medicina foram aplicadas no dia 16 de outubro. A avaliação da 1ª fase contou com 60 questões sobre Língua Portuguesa, Biologia, Química, Empreendedorismo e Inovação, Matemática, Física, História, Geografia e Língua Inglesa. Acesse o gabarito.

Ao todo, a UVV está ofertando 85 vagas em Medicina (período integral). Conforme o edital, a publicação do resultado final da seleção está prevista para o dia 28 de outubro.

Acesse o site da UVV para mais informações.

