Vestibular Fuvest 2023: informações essenciais sobre a prova

Vestibular Fuvest 2023: tudo aquilo que você precisa saber sobre a prova

O vestibular da Fuvest, organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular, é um dos mais disputados de todo o país e muito esperado por milhares de candidatos.

As inscrições para o vestibular poderão ser realizadas até o dia 7 de outubro, uma vez que a Fuvest prorrogou o período de inscrições.

Se você pretende participar do processo seletivo, então você precisa dominar algumas informações essenciais sobre o vestibular.

Para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje trouxe as principais informações sobre o vestibular da Fuvest 2023. Vamos conferir!

Vestibular Fuvest 2023: primeira fase

A prova da primeira fase da Fuvest será realizada no dia 4 de dezembro de 2022.

A prova possui duração máxima de 5 horas e será formada por noventa questões de múltipla escolha sobre as seguintes matérias: história, português, geografia, física, matemática, filosofia, sociologia, biologia, química e inglês

Vestibular Fuvest 2023: segunda fase

Os candidatos aprovados na primeira fase deverão fazer duas provas dissertativas, cada qual com duração máxima de quatro horas. As provas fase serão aplicadas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023.

O exame do primeiro dia será formado por uma redação e por dez questões de português. No segundo dia de provas, os candidatos deverão responder doze questões sobre diferentes matérias segundo o curso escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

Vestibular Fuvest 2023: lista de obras obrigatórias

As questões de literatura da prova da Fuvest abordam detalhes muito específicos sobre os livros que integram a lista de leituras obrigatórias. A lista para a edição de 2023 já está disponível. Confira a seguir quais são as obras que você deve ler: