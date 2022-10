Vestibular Medicina Barão de Mauá: inscrições abertas para o processo seletivo

O Centro Universitário Barão de Mauá é uma instituição de nível superior privada que foi fundada no ano de 1966.

Dentre os cursos oferecidos pelo centro universitário, podemos citar o de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todo o país.

O vestibular para o curso de Medicina está com inscrições abertas. Se você quer saber mais, então continue lendo para entender como o processo seletivo da Barão de Mauá irá funcionar.

Vestibular Medicina Barão de Mauá: inscrições

As inscrições para o vestibular de Medicina da Barão de Mauá estão abertas desde o dia 22 de agosto e os interessados poderão se inscrever no site oficial da instituição.

Os candidatos que quiserem realizar as provas na sede de Ribeirão Preto poderão se inscrever até o dia 14 de outubro. Aqueles que, por sua vez, quiserem fazer os exames em outras cidades (Divinópolis, Goiânia, São José do Rio Preto e São Paulo) deverão se inscrever até o dia 10 de outubro de 2022.

Todos os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do vestibular de Medicina.

Vestibular Medicina Barão de Mauá: vagas

O processo seletivo irá colocar uma quantidade considerável de vagas à disposição os candidatos interessados no curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre de 2023: ao todo, 60 vagas poderão ser disputadas.

Vestibular Medicina Barão de Mauá: provas

As provas do vestibular de Medicina serão aplicadas no dia 22 de outubro de 2022, das 14h às 18h.

O exame será composto por 50 questões de múltipla escolha com peso 2, totalizando 100 pontos. Os candidatos também deverão escrever uma redação.

O gabarito da prova será divulgado também no dia 22 de outubro, às 21h.

Vestibular Medicina Barão de Mauá: resultados

A lista com os nomes dos candidatos aprovados no vestibular de Medicina será divulgada no dia 11 de novembro de 2022.