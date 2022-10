Vestibular PUC Campinas 2023: inscrições até 25 de outubro

Vestibular PUC Campinas 2023: inscrições abertas até 25 de outubro

A PUC Campinas, sede em Campinas da Pontifícia Universidade Católica, é uma instituição de ensino de nível superior e de caráter particular.

As inscrições para o vestibular 2023 da universidade estão abertas. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 25 de outubro de 2022.

Ficou interessado e quer saber mais? Então confira mais informações sobre o vestibular!

Vestibular PUC Campinas 2023: calendário

As provas do vestibular da PUC Campinas irão acontecer nos dias 4 e 5 de novembro. No dia 4 será aplicada a prova geral e específica para o curso de Medicina e também a prova específica para o curso de Arquitetura e Urbanismo.

No dia 5, por sua vez, será aplicada a prova geral para todos os cursos, das 14h às 17h.

Os candidatos poderão acessar os locais de prova a partir do dia 1 de novembro de 2022, com a divulgação do cartão de confirmação de inscrição.

Vestibular PUC Campinas 2023: inscrições

Os interessados em participar do vestibular ainda podem se inscrever, uma vez que as inscrições permanecerão abertas até o dia 25 de outubro de 2022. A taxa de inscrição para participação no processo seletivo é de R$120,00, uma vez que o período de descontos nas taxas já acabou.

Porém, esse valor não é válido para o curso de Medicina. Os interessados em Medicina deverão pagar uma taxa de R$320,00 e poderão se inscrever também até o dia 25 de outubro.

As inscrições podem ser realizadas no site oficial da universidade.

Vestibular PUC Campinas 2023: resultados

A divulgação dos resultados para todo os cursos (exceto Medicina) irá acontecer no dia 22 de novembro de 2022, após as 16h. Os aprovados no vestibular poderão proceder para a matrícula no período entre os dias 22 e 30 de novembro.

Por sua vez, a lista com os nomes dos aprovados para o curso de Medicina será divulgada no dia 15 de dezembro de 2022.