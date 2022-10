O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/Mapa) participa da VI Cúpula Cooperativas das Américas organizada por cooperativas das Américas e todas as organizações associadas do Paraguai (Conpacoop, Concopar, Cooperativa Universitária, Fecoac, Fecopar, FCOMULP e Panal Seguros). O evento ocorre de 24 a 27 de outubro, em Assunção, no Paraguai.

VI Cúpula Cooperativas das Américas: Mapa participa do evento que objetiva a promoção do cooperativismo

Conforme informações oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o objetivo da Cúpula é construir acordos e firmar compromissos que vão resultar em uma “Declaração Final”, visando promover mudanças que impactem as organizações cooperativas e suas comunidades.

O evento tem o objetivo de construir acordos e compromissos

São esperados 1.200 participantes para debater, estudar e aprofundar os temas atuais, definir estratégias e orientações para os próximos quatro anos, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Nesta edição, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informa que serão discutidos e analisados três eixos: Identidade Cooperativista; Reativação e Integração Econômica; Sustentabilidade e Mudanças Climáticas.

Encontros paralelos

A programação também contará com encontros paralelos como um Fórum Comercial, um Fórum de Educação Cooperativa, o Encontro de Jovens e o VIII Congresso Continental de Direito Cooperativo, ressalta a divulgação oficial.

Direito e identidade no cenário pós-pandemia

Concomitante à cúpula, acontece entre os dias 27 e 29 de outubro o VIII Congresso Continental de Direito Cooperativo, também na cidade de Assunção (Paraguai).

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) destaca que a edição deste ano ocorre sob o lema “O direito cooperativo e a identidade cooperativa no pós-pandemia”.

Público-alvo do congresso

O congresso é destinado a profissionais do direito, pesquisadores, professores, magistrados, dirigentes e funcionários de cooperativas relacionadas ao tema, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Para sua realização, conta ainda com o apoio de universidades, associações profissionais, entidades cooperativas e órgãos oficiais a elas relacionados, destaca a divulgação oficial.

Diversos setores são considerados pela Cúpula

Para o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Márcio Cândido, a Cúpula é uma excelente oportunidade para debater os caminhos e firmar compromissos para promoção do cooperativismo em diferentes setores. “É crucial a necessidade de coordenarmos esforços entre as organizações cooperativas e órgãos públicos para o desenvolvimento de uma agenda global que fortaleça o movimento cooperativo”, avaliou, de acordo com as informações oficiais.