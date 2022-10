O VigiMed é o sistema disponibilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para cidadãos, profissionais de saúde, detentores de registro de medicamentos e patrocinadores de estudos relatarem as suspeitas de eventos adversos aos medicamentos e às vacinas.

VigiMed: o sistema da Anvisa que recebe informações sobre eventos adversos

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entre as principais vantagens do sistema VigiMed, estão:

Acesso fácil e rápido, sem necessidade de cadastro, por cidadãos e profissionais não vinculados a nenhuma instituição;

Maior estabilidade do sistema;

Cadastro simplificado para acesso ao sistema dos profissionais dos Serviços de Saúde, Vigilância Sanitária e Detentores de Registro de Medicamentos;

Melhoria do processo de envio de notificações pelos usuários;

Melhoria do processo de recebimento das informações pela Anvisa;

Disponibilização de funcionalidades mais modernas para avaliação das notificações pela Farmacovigilância;

Geração facilitada de informações para tomada de decisão e para divulgação ao público externo.

O que pode ser considerado evento adverso?

Qualquer ocorrência médica indesejável devido ao uso de medicamentos ou vacinas, tais como:

Reações adversas ou nocivas;

Ausência ou redução do efeito esperado (inefetividade terapêutica);

Erros de medicação (relacionados à prescrição, preparação, dispensação, distribuição, administração e monitoramento dos medicamentos) interceptados ou ocorridos;

Uso abusivo;

Uso com finalidade diferente do indicado na bula (off label);

Intoxicação.

Cidadãos

Podem notificar problemas relacionados ao uso de medicamentos e vacinas por meio do formulário eletrônico aberto do VigiMed que pode ser acessado sem cadastro.

Profissionais de saúde

Notifique na plataforma oficial do VigiMed suspeitas de eventos adversos de medicamentos caso não tenha vínculo institucional ou seja de uma estabelecimento sem cadastro no VigiMed, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Serviços de saúde

Notifique quando estiver vinculado a um serviço de saúde. Para cadastro e atualizações, o gestor deve enviar um email para vigimed@anvisa.gov.br com as seguintes informações: nome da Instituição e CNES, lista de usuários, email dos usuários e seus respectivos cargos. Clínicas de Vacinação devem responder o formulário do Edital de Chamamento n° 2/2021.

Vigilâncias Sanitárias

Acesse o site oficial para monitoramento das notificações provenientes dos estabelecimentos do seu Estado. Para cadastro e atualizações, o gestor deve enviar um email para vigimed@anvisa.gov.br com as seguintes informações: identificação da vigilância, lista de usuários, email dos usuários e seus respectivos cargos.

Empresas

Notifique as suspeitas de eventos adversos de medicamentos seguindo a regulamentação da Farmacovigilância. Para cadastro e atualizações, a empresa deve responder ao formulário do Edital de Chamamento n° 13/2020.

A concessão de acesso será informada em até 15 dias por email. Após este prazo, caso não receber nenhum comunicado, entre em contato pelo email vigimed@anvisa.gov.br.

Patrocinadores de Ensaios Clínicos

Notifique eventos adversos graves em ensaios clínicos com medicamentos ou produtos biológicos. Apenas o VigiMed deve ser utilizado para enviar as notificações de eventos adversos de medicamentos e vacinas, substituindo completamente o Notivisa para esta finalidade.

Queixas técnicas de medicamentos e vacinas, assim como outros produtos, continuam sendo notificados pelo Notivisa, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).