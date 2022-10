Vini, Bárbara e Pétala disputam permanência em ‘A Fazenda’

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Pelé Milflows venceu a prova do fazendeiro da semana na última quarta-feira (26) e escapou da berlinda, que será disputada por Bárbara Borges, Vini Buttel e Pétala Barreiros.

Em uma dinâmica que consistia em agilidade dos peões, Pelé foi o competidor a conseguir coletar mais bolas de esportes em uma espécie de garra humana com o próprio corpo.

Na segunda etapa, os participantes precisavam acertar um cesto com as bolas coletadas que tinham pontuações diferenciadas. Quem fizessem mais pontos, entre Pelé, Bárbara e Pétala, conquistava o chapéu do fazendeiro.

Longe da berlinda, o artista deixou o momento tenso para o trio. Bárbara Borges foi a indicada pelo fazendeiro da semana, Lucas, com a justificativa de ser imparcial.

“A Bárbara é uma pessoa que eu venho reparando. Eu percebo que quando o erro é do nosso grupo, ela levanta podcasts e aqueles discursos vitimistas. Quando o erro vem do grupo dela, ela não fala nada (…). Ela pode não ter se queimado, mas suja de carvão ela está”, explicou.

Já Vini recebeu sete votos da casa, e teve como motivação dos peões para a indicação os comentários irônicos e o sarcasmo. Pétala caiu na roça após ganhar de Kerline o poder da chama, que colocava um peão direto na berlinda.

Pelé tinha sobrado na dinâmica do Resta Um e conseguiu escapar do veto à prova do fazendeiro.

