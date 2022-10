Vini Buttel é eliminado de ‘A Fazenda 14’ com 21,14% dos votos

Foto: Reprodução/ Instagram

O ex-participante do “De Férias Com o Ex” se tornou ex-peão ao ser eliminado de “A Fazenda 14” na noite da quinta-feira (27).

O influenciadora recebeu apenas 21,14% dos votos do público para ficar e permaneceu atrás de Pétala Barreiros, com 25,40% e Bárbara Borges que anotou 53,46% e se tornou a favorita da berlinda.

A volta de Babi foi tumultuada no reality show e deixou os famosos que fazem parte do “Grupo A”, encabeçado por Deolane Bezerra, revoltados.

A atriz foi a primeira a voltar para sede, o que deixou Bia Miranda, Moranguinho, André, Lucas e a advogada pensativos com as atitudes, já que era certeza da eliminação de alguém do grupo deles.

O retorno foi comemorado pelos aliados de Bárbara, entre eles Débora Albuquerque, Ruivinha de Marte, Kerline, Pelé. Veja os vídeos:

Leia mais sobre A Fazenda no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.