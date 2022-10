virada de lote acontece dia 30 de outubro

Foto: Lucas Mascarenhas / iBahia

Quem quiser garantir seu ingresso para o Festival de Verão com os preços do primeiro lote precisa se apressar. A partir do dia 30 de outubro iniciam-se as vendas do segundo lote, com novos preços. A compra pode ser realizada através do Sympla ou nas unidades da loja South.

O evento acontece no Parque de Exposições, em Salvador, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2023. Com um novo formato, o festival terá 16 shows, divididos em dois palcos principais não-simultâneos.

Os ingressos com os valores do primeiro lote de podem ser adquiridos até às 23h59 do dia 29 de outubro. Os ingressos individuais, para o sábado ou domingo, na pista, podem ser comprados por R$120,00 (inteira) ou R$ 60,00 (meia).

No caso do camarote, o ingresso sai por R$250,00, sem opções de não meia-entrada. Porém, quem comprar o acesso para o camarote terá acesso à área de VIP dos dois palcos, bem como à pista.

Programação

O público poderá aproveitar as apresentações de mais de 20 artistas, que se dividem em duplas, misturando ritmos e apresentando feats nunca vistos. Confira abaixo a lista de shows e quais artistas se apresentam nos dois dias de evento:

Sábado – 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Criolo convida Ney Matogrosso

Orochi convida Djonga

Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àttooxxá

Ferrugem convida Xande de Pilares

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Felipe Ret e Caio Luccas

Domingo – 29/01

Xamã convida Gilsons

Jão convida Pitty

Ludmilla convida Glória Groove

Saulo convida Marina Sena

Luisa Sonza convida Alcione

Baiana System convida Olodum

Léo Santana e convidado

Bell Marques e convidado

