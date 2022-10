Virginia e Zé Felipe compartilham primeira foto de segunda filha

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Virginia Fonseca compartilhou a primeira foto da filha Maria Flor, que veio ao mundo na madrugada deste sábado (22). A influenciadora também revelou que o parto foi cesárea e deu mais detalhes aos fãs sobre o nascimento da menina.

“Nossa cabeluda 2”, escreveu a youtuber. “Nossa Florzinha chegou às 5h33 da manhã, com 3,160kg e 48cm. Só sabemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e por nos honrar com duas princesas lindas. Gratidão. Somos as pessoas mais felizes do mundo. Maria Flor 22/10/2022”, se derreteu a mamãe.

Virginia também deixou uma declaração para a filha:

“Seja muito bem-vinda, minha filha! Que Deus te abençoe sempre e te livre de todo o mal. Só Deus sabe o quanto esperei por esse momento e você nunca conseguirá mensurar o amor que sentimos por você”, disse.

Na publicação, Virginia deixou uma declaração para Zé Felipe, pai da pequena Maria Flor e marido da influencer.

“Você é o amor da minha vida para sempre. Obrigada por tudo. Nossa família é minha maior conquista”, afirmou.

Virginia Fonseca e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 1 ano.

Gravidez

Antes mesmo de descobrir o sexo da segunda filha, Maria Flor já fazia sucesso nas redes sociais. Na 14ª semana de gestação, a neném chamou atenção após uma publicação de Virgínia nas redes sociais. A influenciadora mostrou uma ultrassom em que Maria Flor parecia “acenar”. Na época, fãs fizeram várias brincadeiras já especulando o futuro da pequena: “mini-blogueira estilosa”.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Já em agosto deste ano, Virgínia homenageou Zé Felipe no Dia dos Pais. Ela não poupou elogios ao marido e não escondeu a empolgação para o nascimendo da filha.

“Zé Felipe chegou e me mostrou o que é amor. Hoje sei que ele nasceu para ser pai, para amar, cuidar, proteger”, disse Virgínia.

“Esse Dia dos Pais é com a florzinha no forninho, mas se Deus quiser, ano que vem teremos nossas duas princesinhas juntas para comemorar esse dia maravilhoso”, completou a influenciadora, na época.

