Vitão choca ao revelar discordar de regras: ‘Gosto de peidar’

O cantor Vitão está em uma nova fase, se desprendendo cada vez mais de rótulos da sociedade. Alguns deles, relacionados a regras de etiqueta, por exemplo.

Em entrevista ao Gshow, nos bastidores do Prêmio Multishow, ele revelou gostar de quebrar o que está estabelecido em sociedade e deu exemplos disso.

“A gente vive encaixotado numas regras muito bizarras com as quais eu não concordo como as regras de etiqueta, por exemplo. Gosto de peidar e arrotar na frente dos outros, de falar palavrão… Acho que a gente tem que ser mais alegre e bem-humorado”, disse.

Em outro momento, ele revelou estar em um momento de transição, cada vez mais aberto para experiências, incluindo os relacionamentos.

“Estou me sentido cada vez mais liberto para ser eu mesmo. Essa fase de entendimento sobre eu mesmo em alguns momentos choca as pessoas. Em outros causa raiva e espanto nas pessoas. Em alguns causa amor e compaixão e essa parte é o que importa”, contou.

