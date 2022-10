Vitão desabafa é alvo de fake news e nega namoro com homem

Foto: Reprodução/ Instagram

A vida amorosa de Vitão voltou a ser assunto na mídia, mas desta vez, a história causou irritação no cantor, que precisou desmentir uma notícia viralizada através de um print fake.

De acordo com alguns sites, o artista estaria se envolvendo com um rapaz. A colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, chegou a divulgar alguns prints de uma suposta conversa de Vitão com o possível novo amor.

Esbravejando, o intérprete de ‘Café’ desabafou sobre o assunto e afirmou que as fake news quase estragaram a vida dele. “Ontem, muita gente me mandou uma matéria mentirosa sobre a minha vida pessoal – que eu deveria viver em paz. Me mandaram uma matéria com suposta conversa com um cara, que nem existe. Criaram um print fake, mais um print fake em minha vida. Vocês já quase f* com a minha vida por completo e com a minha carreira por causa de print fake. Então parem com isso, pelo amor de Deus?”.

O cantor ainda disse que se não fosse talentoso, por todas as histórias inventadas com o nome dele a carreira e vida já teriam sido estragadas. “Vocês só não acabaram com a minha carreira porque eu sou um artista gigante, sou muito talentoso e muito fod***. Se fosse um pouco menos, eu já não estaria aqui. Vocês já teriam acabado com a minha vida”.

Segundo Vitão, os prints que estão sendo divulgados na web foram forjados para fazer parecer que há um romance. O cantor ainda criticou a jornalista responsável pela notícia.

“Nunca aconteceu, é mentira. Forjaram um print com uma conversa falsa com uma pessoa. Se fosse verdade ia ser ridículo pegar uma parada tão íntima e criar essa exposição. Espalhar uma conversa privada com uma pessoa e isso virar notícia. Já seria tão problemático se fosse verdade, e ainda assim é mentira. Pelo que entendi, que pesquisei, essa matéria foi criada por uma jornalista que é mais uma das sensacionalistas escrotas. Vai ouvir música, estudar, que você não serve para isso”.

O artista, que não costuma se pronunciar sobre as polêmicas, disse que precisou tomar um posicionamento após a informação chegar para a família dele e causar uma confusão.

“Sempre fico quieto em relação às coisas que acho ridículas como essa, porque prefiro não dar ibope para isso, não aumentar o assunto e fingir que não tenho nada a ver com isso. Mas, querendo ou não, isso chega nas pessoas. Muita gente veio falar sobre isso comigo, minha avó ligou hoje de manhã e perguntou: ‘Vitor, o que está acontecendo? É verdade?’. Parem, por favor. Estou fazendo um apelo”.

No desabafo, o artista ainda citou uma situação que aconteceu no ‘Encontro’, e afirmou que sua figura vem sendo ridicularizada na mídia. “Criou-se também, nos dois últimos dois anos, uma cultura de me ridicularizar de muitas formas. Passou a ser legal me zoar. Já notei. Não é legal”.

