Vitória da Conquista decreta situação de emergência na zona rural

Foto: Divulgação / Prefeitura Vitória da Conquista

A prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, decretou situação de emergência em 11 distritos da zona rual, devido a longa escassez de chuva.

O decreto autoriza medidas como a implantação de 16 carros-pipa, que são abastecidos três vezes ao dia, para levar água para cerca de 16 mil pessoas, que moram nessas 120 localidades. O documento é válido por 180 dias.

A escassez atinge a região desde 2015. A chuva que caiu durante esse período não foi suficiente para recuperar os estragos para o pasto, a pecuária e o consumo humano, causados ao longo destes sete anos de estiagem.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, Vitória da Conquista possui mais de 85% de seu território dentro do semiárido nordestino. Segundo esse documento, essa situação faz com que, com a falta de chuva, cresça a chance de faltar água potável na zona rural do município.

