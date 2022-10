Vivi Araújo posta clique com filho recém-nascido e encanta a web

Foto: Reprodução / Instagram



Viviane Araújo encantou os seguidores ao publicar uma foto do filho Joaquim recém-nascido nesta terça-feira (18) . O momento fofura foi compartilhado nos stories, do Instagram, da atriz de 47 anos. , a atriz compartilhou momento fofo com o pequeno que tem apenas um mês de vida.

Joaquim chegou ao mundo no dia 6 de setembro em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele nasceu com 3,465 quilos e 51 centímetros.

Nos últimos dias, a atriz e rainha de bateria das escolas de Samba Salgueiro e Mancha Verde, rebateu críticas sobre ter o auxílio de duas babas.

“É tão bom contar com algumas pessoas para ajudar nesse momento, que é delicado, apreensivo, que bate muitas inseguranças e medos. Termos uma rede de apoio é de extrema importância. Uma mãe, amiga, prima, irmã, um irmão ou marido, e as babás e enfermeiras. E, graças a Deus, eu consegui ter, eu pude colocar as enfermeiras para cuidarem comigo”, afirmou.

“Parem de falar, de criticar coisas que vocês não sabem. É muito chato! Vamos ver por outro lado, pelo lado positivo, pelo lado de que isso é uma ajuda para nós, mães, ter essa rede de apoio, seja ela qual for”, finalizou ela.

Na última segunda (17), Viviane mostrou um dos lados da maternidade real e contou como foi a experiência de voltar a treinar. “Agora é outra Viviane. Tudo mudou na minha vida. A rotina… Antes, eu me programava com horários e agora, isso não depende mais de mim, tudo depende do Joaquim. Tudo o que vou fazer, depende dele, mesmo eu tendo ajuda, quero estar presente em tudo do meu filho, acompanhar todo o crescimento”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.