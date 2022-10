Vivo abre 30 vagas de emprego em São Paulo para Trainee

A empresa Vivo anunciou recentemente a abertura de novas 30 vagas de emprego para moradores do estado de São Paulo. As vagas são destinadas ao cargo de Trainee, exclusivamente para candidatos negros. As oportunidades estão disponíveis para estudantes de nível superior com conclusão de curso prevista até dezembro de 2022, todas as instituições de ensino e cursos podem se candidatar. Continue lendo e tenha acesso a todas as informações.

Vivo anuncia a contratação de candidatos negros para o cargo de Trainee em São Paulo

A empresa Vivo, referência em telecomunicações, anunciou a contratação de novos estudantes para ocupar 30 vagas de trainee em sua unidade de São Paulo. Os salários podem chegar até R$ 7.500,00 e são exclusivamente para candidatos negros. Os contratados atuarão de maneira híbrida, ou seja, alguns dias da semana deverão comparecer de maneira presencial na unidade da empresa onde foi contratado.

O programa terá duração de dezoito meses, onde os novos contratados têm a possibilidade de adquirir novos conhecimentos, conhecer novas áreas de negócio, participar de projetos exclusivos e crescer profissionalmente junto com a companhia.

Os novos contratados além da remuneração contam com um MBA que será custeado pela própria companhia, sendo realizado dentro do horário de trabalho. Além disso, os dez primeiros trainees que mais se sobressaíram dentro desse período terão a chance de estudar na Universidade Corporativa da empresa, localizada em Madri.

Como se candidatar

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo, deverão atender aos requisitos e morar no estado de São Paulo. Para preencher sua ficha de cadastro basta acessar a página de inscrições.

