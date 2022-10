Vivo abre NOVOS empregos para mulheres pelo país

A Vivo é uma das maiores empresas de comunicação do país. Esse grupo tem um único objetivo: digitalizar e aproximar as pessoas. Para continuar criando soluções de qualidade, novas oportunidades de empregos foram divulgadas. Confira, a seguir.

Vivo abre vagas de emprego para mulheres no Brasil

A Vivo leva digitalização de qualidade para milhares de brasileiros diariamente. Com o auxílio de profissionais capacitados, a empresa consegue criar soluções para aproximar e digitalizar a vida das pessoas.

Para reduzir a distância entre as pessoas, a companhia segue atuando no segmento de comunicação do Brasil. Hoje a rede divulgou novas oportunidades de empregos exclusivamente para mulheres. Confira, a seguir:

Auxiliar LA (Efetivo) – Canoas / RS: Será responsável pela instalação e manutenção dos produtos de tecnologia, entregando qualidade para a vida dos clientes;

Aux. Técnico (Efetivo) – Porto Alegre / RS: Será responsável por instalar os produtos telefónicos dos clientes, mantendo toda a qualidade;

Instaladora LA (Efetivo) – São Paulo / SP: Realizará a instalação dos equipamentos solicitados pelos clientes;

Instaladora LA (Banco de Talentos) – São Paulo / SP: Será responsável pela instalação dos equipamentos dos clientes.

Como se candidatar

A Vivo é uma das maiores companhias telefônicas do país. Para continuar expandindo seus negócios e alcançando ótimos resultados, a empresa está recrutando novos profissionais para atuar em diferentes áreas.

O processo seletivo para as vagas citadas segue em aberto na internet. Para se juntar a essa equipe, acesse o site 123empregos e envie suas informações para análise. Se selecionado, um recrutador entrará em contato.

