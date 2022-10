Vivo recruta recém-formados para programa de trainee

Em busca de novos talentos para compor seu time, a Vivo recruta recém-formados para seu programa de trainee. Ao todo, estão disponíveis 30 vagas para diversas áreas, como Tech, Comercial e Negócios, Digital e Inovação, Marketing, produtos e serviços. Do total ofertado, pelo menos a metade será destinada a candidatos negros.

Podem se inscrever profissionais que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022. Para ampliar o acesso e os perfis dos candidatos, a Vivo não exige nenhum curso em específico, nem conhecimento no idioma inglês ou experiência profissional.

Com duração de 18 meses, o programa tem como foco a contratação de profissionais para o escritório central da empresa, localizado na capital paulista. Durante o período, os contratados terão a oportunidade de realizar um MBA subsidiado pela empresa. Além disso, os dez trainees mais bem avaliados poderão realizar um curso na Universitas (Universidade Corporativa Telefônica), na Espanha.

A empresa oferece um salário de R$7.500, além de uma série de benefícios que inclui: vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, academia, vale transporte, celular corporativo e plano voz e dados ilimitados, horário de trabalho flexível, Bônus Anual (PPR) e day off no aniversário. Os contratados poderão, ainda, atuar na modalidade híbrida, com home office duas vezes na semana.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão efetuar sua candidatura pelo site https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/vivotrainee2023 até o dia 20 de outubro. Todo o processo seletivo será 100% on-line e a previsão é de que os trainees iniciem sua trajetória na empresa em janeiro de 2023.