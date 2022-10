Vizinha pode ser presa caso se aproxime de Eddy Jr

Foto: Reprodução/ Globo

A Justiça de São Paulo determinou que a aposentada Elisabeth Morrone, acusada de racismo contra o influenciador digital Eddy Jr, não se aproxime do humorista e que saia das áreas em comuns do prédio quando o blogueiro estiver nelas.

As medidas foram tomadas a pedido da polícia, que prevê prisão caso a aposentada desrespeite as deliberações. De acordo com o Fantástico, o caso vem sendo investigado.

No domingo (23), uma entrevista com Eddy para o Fantástico trouxe imagens inéditas do caso de racismo que ganhou o país na última semana. Na entrevista, o humorista relatou que há oito meses episódios de ataque a pessoa dele acontecem no condomínio.

“No começo de abril, eu comecei a receber ligação de madrugada, na minha casa, dos porteiros. Os meninos ligavam: ‘Estão reclamando de barulho’. Eu falei: ‘Olha, eu estava dormindo. Vocês me acordaram’. E isso começou a ficar frequente. Os meninos da portaria falavam: ‘Tem uma vizinha que reclama de você todo santo dia’. E aí chegou uma notificação, de duas multas que eu tinha tomado por importunação, por fazer barulho, e eu fui conversar com o síndico: ‘Por que vou pagar essa multa? Eu não estou fazendo barulho’.”

Além dos ataques e das ameaças na porta do apartamento do humorista, Eddy foi acusado e invasão e roubo pela vizinha, que só veio conhecer no dia 31 de agosto, quando foi ofendido pessoalmente por Elisabeth.

O humorista foi defendido das acusações de barulho feitas por Elisabeth. Vizinhos afirmam que nunca houve nenhum tipo de problema com o influenciador e que o ataque da aposentada já aconteceu com outros moradores negros do condomínio.

Segundo o Fantástico, uma assembleia será feita com os moradores para definir o destino de Elisabeth e seu filho. Entre as possibilidades estão: os dois continuam morando no mesmo local; eles são afastados temporariamente; e mãe e filho são expulsos, podendo manter o apartamento, porém, sem poder viver lá.

As imagens de Elisabeth e seu filho na porta de Eddy podem render à aposentada uma multa de R$ 5,2 mil pelo episódio.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.