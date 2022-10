Vocalista do grupo Molejo é diagnosticado com câncer

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Anderson Leonardo, de 49 anos, vocalista do grupo Molejo, enfrenta uma batalha de saúde. O artista foi diagnosticado com câncer no último mês e falou pela primeira vez sobre a doença em um comunicado divulgado para os fãs na última quinta-feira (13), nas redes sociais.

Na nota da assessoria, é informado que apesar do diagnostico, todos os shows da banda serão mantidos, já que Anderson vem tratando o tumor e apresenta bons resultados.

“Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos”.

O comunicado não traz mais detalhes sobre onde está localizado o tumor, nem quais tratamentos Anderson vem fazendo, porém, pede orações e respeito dos fãs neste momento delicado.

“Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidade sobre seu quadro informaremos por aqui. Contamos com orações e respeito de todos”.

Polêmicas envolvendo Anderson Leonardo

Em 2021, o pagodeiro foi protagonista de uma grande polêmica ao ser acusado de abuso sexual por um dançarino. MC Maylon afirmou ter tido um relacionamento com Anderson antes do abuso que denunciou ter sofrido.

Segundo o jovem, os dois tinham um affair de muito amor e algumas pessoas sabiam da relação. Em entrevista ao ‘Extra’, Maylon confessou que o pagodeiro foi a primeira relação que ele teve na vida. “Ele foi o meu primeiro relacionamento. Oito meses não são oito dias. Anderson se apaixonou por mim, e eu por ele. Mas ele abusou de mim. Hoje sinto raiva dele”.

Anderson negou ter abusado sexualmente de Maylon e garantiu que a relação sexual entre os dois aconteceu de forma consensual. Após o caso se tornar público, o pagodeiro se declarou bissexual e afirmou que se descobriu assim “por ser feio”.

“Eu nasci na Abolição (bairro do subúrbio do Rio). Minha mãe falava que se eu não comesse tudo eu não iria brincar. E na minha época de moleque – tem gente que tem vergonha de assumir – era muito ruim de comer mulher. A gente que era feinho e não tinha dinheiro pra comprar roupa e tinha sempre um ‘viado’ mais velho do bairro pra falar assim: ‘aí, quer ganhar um short da moda? Quer ganhar um tênis? Deixa eu dar um…’ Eu ia fazer o que? Tentei recusar, mas não dava, em casa não eu não tinha nada”, disse em um podcast.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.