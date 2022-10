“Você no Azul” é uma oportunidade de quitar suas dívidas com descontos para créditos comerciais de pessoa física e de pessoa jurídica, incluindo cartão de crédito, com vigência até dia 29/12/2022, de acordo com informações oficiais da Caixa Econômica Federal (CEF).

Você no Azul: Caixa oferece descontos para quitação de dívidas

De acordo com a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal (CEF), para quitar todo o valor atrasado de uma vez só, à vista, o cliente recebe um desconto sobre o valor total da sua dívida, variando de acordo com o tipo de empréstimo e a situação individual de cada contrato.

Assim sendo, se seus contratos não se enquadram nas condições para desconto à vista previstas na “Você no Azul”, a Caixa Econômica Federal (CEF) pode te dar outras opções.

Segundo informações oficiais da Caixa Econômica Federal (CEF), é possível renegociar o seu contrato pelo site, whatsapp, 0800, Caminhão da Adimplência, Fale Conosco, Agências e Lotéricas.

Outros contratos

A Caixa Econômica Federal (CEF) destaca que facilita para negociar outros contratos. Confira algumas opções:

Empréstimo

Renegociar com unificação de diferentes tipos de dívidas comerciais em um único contrato, com maior prazo (até 96 vezes), menor prestação e carência para o primeiro pagamento. Incorporar ao saldo devedor até 06 parcelas em atraso, condicionado ao pagamento de entrada.

FAMPE, PRONAMPE e FGI

Pagar as parcelas em atraso das operações FAMPE, PRONAMPE e FGI, com dispensa parcial ou total dos juros e multa por atraso. A Caixa Econômica Federal (CEF) permite pausar contrato PRONAMPE em até 12 parcelas.

Empréstimo CAIXA Tem

Segunda via de parcela, amortização ou liquidação dos contratos.

Cartão de Crédito

Parcelar sua fatura de cartão de crédito, com taxas especiais para atrasos de até 69 dias e acordo de parcelamento da dívida ou liquidação à vista com desconto para contratos acima de 69 dias de atraso, segundo informações oficiais.

Crédito Rural

A Caixa Econômica Federal (CEF) permite renegociar Crédito Rural de forma parcelada ou prorrogar o vencimento da operação, conforme a situação da colheita/produção, regularização de contrato em atraso com desconto de juros e multa.

FIES

Para contratos de FIES assinados até o dia 14 de janeiro de 2010, a possibilidade de liquidação à vista com até 92% de desconto e parcelamento em até 10 vezes, de acordo com as informações oficiais.

Habitação

Possibilidade de utilizar o saldo do FGTS para pagamento de até 80% da prestação mensal do financiamento habitacional em 12 meses, podendo inclusive ser utilizado em contratos com até 12 prestações em atraso. Para obter mais informações, entre em contato direto com a Caixa Econômica Federal (CEF).