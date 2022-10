Vamos admitir, todos nós desenhamos algo em nossa mente, e quando vimos o resultado no papel, nos sentimos péssimos! Isso acontece com quase todos nós e, de repente, os cérebros da Nvidia lançam algo com o qual você apenas sonhou. Sim, isso é Nvidia Canvas. Recentemente, muitas pessoas estão pensando se podem usar o canvas NVIDIA em seus dispositivos iOS ou Android. Então, aqui estamos com mais um guia para ajudá-lo a resolver essas dúvidas.

O que é NVIDIA Canvas?

O Nvidia Canvas emprega inteligência artificial para transformar suas pinceladas digitais em obras de arte fotorrealistas instantaneamente. Interessante, não é? Com o Canvas da Nvidia, até o seu rabisco mais desajeitado pode ser transformado em uma obra-prima. De acordo com a Nvidia, você pode gastar mais tempo visualizando suas ideias se gastar menos tempo criando os planos de fundo para elas.

Se você usa o NVIDIA Canvas, pode ajustar a imagem para atender às suas necessidades. Existem vinte materiais diferentes, que vão do céu e das montanhas ao rio e à pedra, e nove estilos de pintura diferentes que alteram a forma como uma pintura aparece e sente. Assim como o Adobe Photoshop, você obtém camadas para manter seus componentes organizados. Você pode criar uma cena totalmente nova ou usar um dos exemplos fornecidos como ponto de partida.

Você pode usar o NVIDIA Canvas no iOS ou Android?

Infelizmente, no momento em que escrevo, o Nvidia Canvas não está disponível para iOS e Android. As pessoas que esperam trazer sua imaginação para os desenhos podem conferir nossa lista dos melhores aplicativos de desenho para celular.

Além disso, nem a App Store nem a Google Play Store fornecerão um download do Nvidia Canvas para dispositivos móveis. Na verdade, o Canvas não se destina ao uso móvel porque o minúsculo hardware no celular simplesmente não é capaz de lidar com os Gigaflops gigantes do Nvidia Canvas.

Quem pode usar o NVIDIA Canvas?

Quase qualquer pessoa pode baixar o aplicativo Nvidia Canvas. No entanto, você precisa ter uma placa gráfica Nvidia RTX para usar o aplicativo. Se você tiver uma série GTX mais antiga, mesmo a principal 1080Ti, não poderá usá-la. Por outro lado, mesmo se você tiver o Nvidia RTX 2060, poderá fazer uso total do Nvidia Canvas. Escusado será dizer que a série RTX 30 são as placas alvo.

Isso ocorre porque a Nvidia afirma que treinou o Canvas usando redes adversárias generativas e mais de 5 milhões de imagens, resultando em resultados incrivelmente realistas que as placas da série GTX são incapazes de realizar. Como resultado, você precisa ter uma placa RTX com Ray-Tracing.

Quais são os requisitos do sistema para usar o Nvidia Canvas?

Normalmente, não há um conjunto fixo de requisitos de sistema para usar o Nvidia Canvas. No entanto, você deve ter uma placa gráfica Nvidia RTX. Essas placas incluem a Nvidia RTX 2060, 2070, 2070 Super, 2080, 2080 Super, 2080 Ti e TITAN. O mesmo vale para as placas RTX Série 30.

Além disso, apenas a placa gráfica não será suficiente. Você também precisa de uma conexão ativa com a Internet, Nvidia Driver 471.6 (mais recente), um teclado e um mouse. De acordo com o meu PC (RTX 3070), a Nvidia mostra que a versão mais recente é 522.25, se desejar, pode baixá-la aqui.

Se você é um designer sério, uma tela sensível ao toque seria um ótimo complemento. Da mesma forma, uma caneta ou bloco de desenho seria excelente.

Como baixar o aplicativo Nvidia Canvas?

Você pode baixar facilmente o aplicativo Nvidia Canvas acessando este link. Como a Nvidia não produz placas gráficas para Mac, este software também não está disponível para usuários de Mac. Somente usuários do Windows com placas gráficas RTX válidas podem aproveitar este aplicativo. Também é recomendável que você tenha um SSD (Solid State Drive) em seu PC em vez de um HDD simples para acelerar todo o processo.

Como instalar o Nvidia Canvas?

Se você deseja baixar e instalar o Nvidia Canvas, siga estas etapas:

Clique no link acima para baixar o aplicativo. Clique duas vezes na configuração chamada Canvas1.3.202.exe da sua pasta Downloads. Continue seguindo as instruções na tela até que a configuração seja concluída.

O tamanho da configuração é de cerca de 1,35 GB, portanto, certifique-se de ter espaço em disco suficiente e uma conexão estável à Internet.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre se você poderia usar o Nvidia Canvas em seus smartphones ou não. Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar abaixo.

