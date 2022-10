Você sabe o que é fechamento? Conheça essa estratégia de jogo da loteria que pode te proporcionar diversas vantagens

Quem costuma apostar sempre em qualquer categoria das Loterias Caixa já conhecem algumas estratégias de jogos para ter maiores chances de ganhar. E que tal você começar também a entender e apostar nessas técnicas um pouco mais avançadas, tal como a do fechamento, a fim de melhorar suas relações com os custos-benefícios dos jogos?

Pois, o Notícias Concursos vai te mostrar hoje (02) um pouco sobre o fechamento, que não tem nada de mirabolante e nem de milagroso. Essa é apenas uma forma de apostar de maneira inteligente, para buscar a premiação por meio de probabilidades matemáticas dentro da loteria.

Descubra o que é o fechamento

Geralmente, os fechamentos são usados por jogadores mais experientes, mas isso não quer dizer que com a nossa explicação você não possa entender e praticar também. É bem simples. O objetivo comum é que os apostadores economizem dinheiro ao fazer menos apostas, entretanto, sem que suas chances de ganho diminuam. Parece complicado? Mas não é não!

Essa estratégia é recomendada para aqueles jogadores que desejam ser premiados, mas não estão focados no prêmio principal. Isso porque o fechamento foca nas faixas secundárias.

Para tal, é necessário jogar mais números do que os da aposta simples. Por exemplo, na Mega-Sena, que são seis, tem que ser mais que isso. Em seguida, algumas circunstâncias são impostas pelos jogadores (o que depende de cada modalidade). Caso essas circunstâncias ocorram, é garantido que uma quantidade de acertos estará nas mãos!

Vamos lá: basicamente o fechamento é escolher um grupo de dezenas dentro da quantidade disponível no volante de cada categoria. Assim, criar as combinações possíveis, mas desde que se exclua as sequências os quais irão se repetir.

Mas devemos ressaltar uma questão: apesar de a estratégia ser basicamente a mesma e também as vantagens semelhantes, cada uma das modalidades das Loterias Caixa, tal como o fechamento, tem suas particularidades. As aplicações podem ser distintas e se você quer saber os segredos de cada um e efetuar nas suas próximas apostas, fique atento às nossas matérias!