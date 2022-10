Você sabe o que é o desdobramento? Descubra mais sobre a técnica e tenha mais chances de ganhar na loteria

Quem é um jogador frequente da loteria certamente tem suas manias, mandingas, superstições e outras fórmulas para querer se aproximar do grande prêmio. Mas, existem possibilidades reais, adotadas pelas próprias Loterias Caixa que também te dão maiores chances de ganhar. Você já ouviu falar no desdobramento?

Como o Notícias Concursos nunca te deixaria de fora de uma oportunidade de se tornar um dos milionários do Brasil, vai te contar um pouco mais sobre essa “técnica” hoje (02). Garantimos que não é enganação, simpatia, nem nada do tipo. O desdobramento é apenas uma vertente matemática que consegue aumentar as chances de ter prêmios milionários na sua conta bancária.

Um pouco mais sobre a prática

Muitos caem nas lorotas de golpistas que ensinam fórmulas que fazem ganhar magicamente nas modalidades da loteria, mas não se deixe enganar. Desdobramentos são feitos em lotéricas e no site oficial da Caixa, o que traz veracidade ao fato.

Por isso, dizemos que ser premiado não é algo impossível, pois existem essas técnicas matemáticas que ajudam (e muito) a ampliar as oportunidades de ganhar premiações lotéricas de grande e médio porte. Ressaltando que nos desdobramentos não existem milagres. São apenas cálculos matemáticos com pura probabilidade.

Muitas das modalidades das Loterias Caixas têm a possibilidade de utilizar o desdobramento como forma de aposta. Entretanto, em alguns tipos não é possível aplicar essa técnica. Mas, não desanime, pois as que proporcionam os maiores prêmios são as agraciadas.

Sem mais delongas, para que você entenda bem sobre o que falamos, vamos explicar resumidamente – mas, claramente – acerca do tema que tanto ainda gera dúvida nos apostadores. Quem sabe a partir de agora você não começa a usar da prática e tem a sua sorte transformada?

Vantagem do desdobramento com a premiação multiplicada

Falar em desdobramento é falar em prêmio principal, mas não é bem por aí. Essa técnica não serve apenas para aumentar as chances dos milhões, mas as vantagens vão se estender também para as premiações menores, o que não deixa de ser uma vantagem.

Isso acontece porque é garantido que as premiações sejam multiplicadas. Quer, dizer, é possível garantir valores nas faixas menores várias vezes com o mesmo jogo, ampliando o total do valor em que se levará para casa.

Então, vamos lá: desdobrar um jogo é transformar a aposta simples com repetidas sequências numéricas repetidas. Isso pode ser um negócio e tanto, pois dentro do jogo se terão mais dezenas do que as mínimas da aposta simples.

Mas, vale sempre ressaltar que a técnica do desdobramento não garante nenhum tipo de prêmio. A intenção é somente aumentar as probabilidades de vencer em quaisquer faixas.