Você sabe quais são os assuntos de história geral mais cobrados pelos vestibulares?

Quais são os assuntos de história geral mais cobrados pelos vestibulares: descubra no artigo de hoje

Aquilo que chamamos de “história geral”, ou seja, a história de todo o planeta e não somente do Brasil, é abordada com frequência dentro dos principais vestibulares do país.

Dessa maneira, é fundamental que você saiba quais são os principais fatos históricos que aconteceram ao longo dos tempos.

Para que você possa direcionar o percursos dos seus estudos, o texto de hoje trouxe um resumo com os tópicos de história mais abordados pelas provas dos vestibulares. Lembre-se de que também é relevante conseguir relacionar os acontecimentos entre si e sempre que possível relacionar os diferentes temas aos eventos da atualidade.

Vamos conferir quais são os tópicos de história geral mais cobrados nos principais vestibulares do país de acordo com cada área da história.

História Antiga: o que é cobrado?

O período conhecido como “história antiga” é caracterizado pelo início da organização das primeiras civilizações.

Dentre os tópicos mais abordados pelas questões de história antiga, podemos mencionar:

Grécia Antiga;

Roma Antiga;

A formação das cidades-Estado na Antiguidade;

O surgimento da escrita;

A cultura greco-romana ;

Mesopotâmia.

História Medieval: tópicos mais cobrados

A Idade Média, período que se inicia no século V e acaba no século XV, foi uma fase muito importante da história da humanidade. Dentre os tópicos mais abordados, podemos citar:

História Moderna: temas mais abordados

Os temas mais abordados dentro da área história moderna são os seguintes:

História Contemporânea: o que é cobrado?

Dentre os assuntos mais abordados de história contemporânea, podemos mencionar: