Você sabe qual a melhor assadeira para bolo? Confira

Para quem cozinha uma das coisas mais importantes além de dedicar tempo e amor ao preparo dos alimentos é utilizar os utensílios ideais. E para quem faz bolo então, saber qual a melhor assadeira para bolo pode influenciar no preparo e resultado final.

Existem diversas assadeiras e formas disponíveis no mercado: retangular, redonda, com furo no meio, mas antes de colocar a mão na massa, entenda melhor sobre os tipos de assadeira para bolo!

Como escolher a melhor assadeira para bolo

O formato, o revestimento e as funções específicas de cada uma interferem no tempo de cozimento, na temperatura ideal para forno e até na textura da massa.

Quer uma dica valiosa? Avalie o material da forma, além do seu formato antes de comprar. Há formas com diferentes materiais. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, muitas vezes a depender da receita.

Material

· Formas de alumínio estão entre as mais populares – aparece entre as melhores assadeiras de bolo; · Assadeiras de silicone – é a escolha de muitos profissionais que querem uma assadeira para bolo que seja versátil;

· Teflon não deixa que os alimentos grudem – requer cuidado para manter a assadeira para bolo sempre antiaderente.

Formato

· Assadeira para bolo redonda e lisa – utilizada na maioria dos casos para bolos em camadas. Modelo prático e está entre os mais vendidos, porém, o tamanho do diâmetro escolhido vai influenciar do tempo para assar a massa;

· Forma retangular – ideal para massas mais densas por ser mais funda. Assim como a forma redonda e lisa, tende a levar mais tempo para assar a massa de bolo;

· Forma com furo no meio – ideal para assar bolo de todo o tipo por ser versátil. Ajuda a assar o bolo rápido e uniforme; · Forma de fundo removível – essa é ideal para quem vai fazer torta por facilitar na hora de desenformar, sem prejudicar a estabilidade da massa.

Confira mais detalhes sobre qual a melhor assadeira para bolo Agora partiu para escolher a assadeira? Conte com a Le Biscuit e, se precisar de outros utensílios como pincéis e espátulas, já sabe onde encontrar também.

Na Le Biscuit tem tudo e tem preço!

Leia mais sobre Dicas da Le no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.

