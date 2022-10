Votação é encerrada em zonas eleitorais da Bahia

Foto: Kris de Lima / TV Bahia

A votação foi encerrada nas zonas eleitorais da Bahia. Aproximadamente às 17h10, os votos do estado começaram a ser computados. As eleições levaram milhares de baianos às ruas, que lotaram as zonas eleitorais em todo o estado.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), a Bahia tem mais de 11.291.528 milhões eleitores aptos. O número representa um aumento de 8,64% no estado em relação a 2018. Naquele ano, 10.393.170 milhões de cidadãos estavam aptos a comparecer às urnas.

Em Juazeiro, no norte da Bahia, mesários já emitiam o boletim a partir de 17h10 no Univasf, maior local de votação da cidade. Há registros também da movimentação em Teixeira de Freitas.

Em Salvador, no Clube Naval Cabana da Barra, no Farol da Barra, onde existem cinco seções, os portões foram fechados às 17h15.

*Matéria em atualização

