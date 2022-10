Votorantim abre matrículas para programa de estágio em todo o país

A Votorantim, multinacional 100% brasileira, anunciou a abertura das inscrições para seu programa de estágio em todo o Brasil. A empresa, que está presente em 23 países, com atuação na gestão de um portfólio diversificado em setores estratégicos da economia, como cimento, metais e mineração, siderurgia, energia, celulose, suco de laranja e financeiro, busca novos talentos para três áreas de atuação: investimentos e gestão de portfólio, desenvolvimento humano e organizacional (DHO) e jurídica.

As posições são para a multinacional, mas a Altre, empresa de investimentos imobiliários da holding, também está com uma oportunidade aberta para a área de operações e engenharia.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados em diversos cursos do ensino superior, como Direito, Engenharias e outros, com previsão de graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. Os candidatos deverão ter, ainda, conhecimento em Excel e Power Point, inglês avançado/fluente e disponibilidade para iniciar o estágio em janeiro de 2023, em uma jornada de seis horas diárias em São Paulo (capital). Interesse e visão crítica de negócios também são habilidades bem-vindas.

Durante o programa, os contratados terão a oportunidade de participar de uma trilha de desenvolvimento estruturada, que inclui módulos focados em desenvolvimento interpessoal, pilar técnico alinhado ao mercado de atuação, idiomas, Excel e módulo de liderança. Os estagiários poderão, ainda, ter contato direto com profissionais de alto nível, comprometidos com a excelência e que sabem que seu trabalho gera impacto nas decisões.

São experiências únicas, com foco no desenvolvimento de habilidades técnicas e soft skills ao longo de todo o ano de estágio, que contribuirão certamente para a evolução pessoal e profissional de cada um.

A Votorantim oferece bolsa auxílio mensal de R$ 2.500, plano de saúde e seguro de vida, vale refeição e vale transporte, além de atendimento psicológico subsidiado, parceria com o Gympass e acesso à plataforma digital de aprendizado LIT Saint Paul.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 19 de outubro para efetivar a candidatura diretamente no site https://www.votorantim.com.br/estagio-2023/.