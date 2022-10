Wakanda Para Sempre’ abre venda de ingressos

Foto: Divulgação

A venda de ingressos para “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” está liberada. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 10 de novembro, com pré-estreia no dia 9 em toda a América Latina.

Os ingressos estão sendo vendidos de forma online ou presencial. É preciso consultar o cinema de preferência. Em Salvador, quem deseja adquirir as entradas deve acessar o site ingresso.com, escolher o cinema e realizar a compra.

Na capital baiana, o longa será exibido no Cinemark Salvador, Cinépolis Horto Bela Vista, Cinépolis Shopping Salvador Norte, UCI Orient Barra Salvador, UCI Oriente Paralela, UCI Oriente Shopping da Bahia.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Em “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje lutam para proteger sua nação contra as potências mundiais logo após a morte do Rei T’Challa.

O longa é dirigido por Ryan Coogler, o mesmo do primeiro filme. “Pantera Negra: Wakanda Forever” chega aos cinemas brasileiros no dia 10 de novembro.

