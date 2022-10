Wanessa Camargo canta música romântica com Dado Dolabella durante viagem

Foto: Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo mostrou que está bastante apaixonada por Dado Dolabella. A cantora apareceu nas redes sociais para compartilhar um vídeo ao lado do amado.

A filha de Zezé Di Camargo apareceu no carro com o ator enquanto cantava a música romântica “Thinking Of You”, sucesso de Katy Perry.

Os dois viajaram para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para participarem de um novo retiro espiritual. Foi por lá que o ex-casal se reconectou depois de 22 anos.

Vale lembrar que o relacionamento se tornou público nos bastidores da nova turnê de Wanessa Camargo, quando a cantora apareceu coladinha com Dado Dolabella.

Declaração

Durante o final de semana, os fãs de Wanessa e Dado foram presenteados com vários momentos do casal, como o artista prestigiando a cantora em seu primeiro show da nova turnê, no último sábado.

Além de acompanhar de pertinho toda apresentação, Dado fez uma participação no show e deixou a artista sem graça após tantos elogios. A “invasão” aconteceu antes de Wanessa apresentar ‘O Amor Não Deixa’, lançada nos anos 2000 com a participação de Dado.

“Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora, essa mulher foda que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa (…). Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar na gente esse gostinho de céu. Shine it on”, disse.

